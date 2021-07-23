Україні загрожує багато смертей від Дельта-штаму COVID-19: лікар назвав причину

Держава не забезпечила охоплення вакцинацією саме груп ризику. Тому можна припустити, що у нас ситуація буде розвиватися за сценарієм РФ і навіть гірше.
Індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, вже виявили в Україні, що загрожує країні новою хвилею COVID-19. Причому в Україні ситуація буде розвиватися за російським сценарієм або навіть гірше, тому що у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією. Такий прогноз озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.
Медик зазначив, що потрібно звернути увагу на досвід інших країн, зокрема, Великої Британії та Росії, передає Obozrevаtel.
"І там, і там ми бачимо значний підйом захворюваності. Більш того, за рівнем захворюваності там відзначаються піки. Але в РФ також відзначаються піки з госпіталізації важких форм COVID-19 і піки за летальними випадками, а у Великій Британії, навпаки, при високому рівні захворюваності поодинокі випадки госпіталізації та смертності. Тому що держава взяла на себе зобов'язання і вакцинувала передусім всі групи ризику", - розповів Александрін.
За його словами, у Британії хворіють переважно невакциновані верстви населення - діти і молодь.
"Охоплення вакцинацією в нашій країні становить всього 3,5%, а групи ризику - ще менше. Наприклад, з групи людей у віці 80+ вакциновано всього 2%. Це означає, що держава не забезпечила охоплення вакцинацією саме груп ризику. Тому можна припустити, що у нас ситуація буде розвиватися за сценарієм РФ і навіть гірше, тому що у нас охоплення набагато менше, ніж у тій же РФ, який становить 12%", - вважає епідеміолог.
Александрін додав, що вакцина від коронавірусу вже довела свою ефективність від 60% і вище. Вона мінімізує ризик захворювання, але найголовніше – вакцина полегшує перебіг хвороби.
"Навіть якщо люди інфікувалися, хоча вони й вакциновані, це мінімізує середній і важкий перебіг COVID-19, а також на 99% мінімізує летальні випадки. Тому я закликаю всіх вакцинуватися і не відкладати це на потім", - резюмував медик.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок п'ятниці, 23 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 763 жителів країни. Було госпіталізовано 446 осіб; летальних випадків - 21, одужали - 639 осіб.
- В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
- У Києві не посилюватимуть карантин. Зараз українська столиця готується до третьої хвилі коронавірусу, яка, згідно прогнозів, припаде на кінець серпня.
- З 22 липня всі бажаючі жителі столиці можуть прищепитися від коронавірусу вакциною Spikevax американської компанії Moderna в центрі вакцинації проти COVID-19 в МВЦ на проспекті Броварському, 15.
- У сусідній Росії зафіксували випадки зараження небезпечним штамом коронавірусу Гамма бразильського походження. Цей варіант COVID-19, як і штам Дельта, є заразнішим, ніж інші.