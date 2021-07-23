Україні загрожує багато смертей від Дельта-штаму COVID-19: лікар назвав причину

На Україну чекає значний підйом захворюваності на коронавірус / Фото Reuters

Індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, вже виявили в Україні, що загрожує країні новою хвилею COVID-19. Причому в Україні ситуація буде розвиватися за російським сценарієм або навіть гірше, тому що у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією. Такий прогноз озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

Медик зазначив, що потрібно звернути увагу на досвід інших країн, зокрема, Великої Британії та Росії, передає Obozrevаtel.

"І там, і там ми бачимо значний підйом захворюваності. Більш того, за рівнем захворюваності там відзначаються піки. Але в РФ також відзначаються піки з госпіталізації важких форм COVID-19 і піки за летальними випадками, а у Великій Британії, навпаки, при високому рівні захворюваності поодинокі випадки госпіталізації та смертності. Тому що держава взяла на себе зобов'язання і вакцинувала передусім всі групи ризику", - розповів Александрін.

За його словами, у Британії хворіють переважно невакциновані верстви населення - діти і молодь.

"Охоплення вакцинацією в нашій країні становить всього 3,5%, а групи ризику - ще менше. Наприклад, з групи людей у віці 80+ вакциновано всього 2%. Це означає, що держава не забезпечила охоплення вакцинацією саме груп ризику. Тому можна припустити, що у нас ситуація буде розвиватися за сценарієм РФ і навіть гірше, тому що у нас охоплення набагато менше, ніж у тій же РФ, який становить 12%", - вважає епідеміолог.

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Александрін додав, що вакцина від коронавірусу вже довела свою ефективність від 60% і вище. Вона мінімізує ризик захворювання, але найголовніше – вакцина полегшує перебіг хвороби.

"Навіть якщо люди інфікувалися, хоча вони й вакциновані, це мінімізує середній і важкий перебіг COVID-19, а також на 99% мінімізує летальні випадки. Тому я закликаю всіх вакцинуватися і не відкладати це на потім", - резюмував медик.

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