Україні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" небезпечний штам

Штам Дельта в півтора раза заразніший і в півтора-два рази агресивніший / Reuters

В Україну з Росії може потрапити новий штам коронавірусу, відомий як Дельта. Лікарі прогнозують, що це відбудеться досить скоро і спровокує нову хвилю заражень COVID-19 в країні.

Штам Дельта активно циркулює в РФ, Великій Британії та Португалії. Він також відомий як змінений "індійський". Цей штам COVID-19 в півтора раза заразніший і в півтора-два рази агресивніший, тому збільшує шанси потрапити в лікарню та в реанімацію, передає ТСН.

У Росії найбільшу кількість хворих новим штамом коронавірусу виявили в Москві та Санкт-Петербурзі. За неофіційними даними, кількість нових випадків у столиці РФ за останній тиждень подвоїлася.

"Я дійсно не знаю, як підтверджували в Росії, що цей новий штам. Але якщо він існує, звичайно у нас є ризик, що буде занесення і в Україну. Ця країна розташована досить близько до нас, набагато ближче, ніж Індія, тому ризики отримати той чи інший новий штам, звичайно ж, існують", — вважає епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький згоден, що штам Дельта з легкістю може потрапити в Україну. За його прогнозами, це відбудеться вже за два-три тижні.

"Я думаю, що однозначно новий штам нам загрожує, враховуючи те, як зараз люди перетинають кордон, тому що вимірювання температури — це дуже умовна річ. Цього разу ми можемо отримати навпаки - початок хвилі зі Сходу України, оскільки всі попередні починалися із Заходу", - вважає медик.

При цьому російська вакцина Супутник V не змогла захистити РФ від нового штаму коронавірусу. Крім того, в Росії вакциновано максимум 10% населення, тому немає бажаного ефекту.

"Ми повинні очікувати і бути готовими до можливого ввезення і поширення цих штамів на території України. Ось тоді орієнтовно і розпочнеться нова хвиля коронавірусу", - зазначив головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко.

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Штам Дельта, вперше виявлений в Індії, зафіксували в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.