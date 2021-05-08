Україні передрекли індійський сценарій з коронавірусом

Коронавірус атакує Індію / Reuters

Лікар Андрій Александрін вважає, що Україна повторює індійський сценарій за епідемії коронавірусу.

За словами епідеміолога, щоб не допустити катастрофи, потрібна вакцинація.

"Справа в тому, що ми повторюємо індійський сценарій. Україна довела, що у нашої влади, як національного рівня, так і місцевих, немає бажання впроваджувати програми інфекційної безпеки. Тому єдиний для нас шанс - це дійсно велике охоплення вакцинопрофілактики. Але вакцини немає... і оскільки у нас фізично не вистачає вакцини, уряд розтягує процес", — сказав він.

Александрін також нагадав про заяви щодо розробки української вакцини.

"Коли навесні 2020 року почався галас, США, Німеччина, Ізраїль почали вкладати гроші в розробку вакцини, Україна, за словами президента, винаходила свою вакцину. Але де вона - її досі ніхто знайти не може. Тому що все потрібно робити вчасно", - заявив лікар, передає Україна 24.

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Зазначимо, Індія б'є світові рекорди за темпами поширення коронавірусу, там поширюється новий штам. За одну добу було зафіксовано 412 тисяч нових випадків.

Крім того, за офіційними даними там за добу зареєстрували 4187 смертей.

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