Українські вчені оприлюднили сумний прогноз щодо пандемії коронавірусу

НАНУ оприлюднила прогноз по коронавирусу / Daniel Foster / flickr.com/

Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні на з 28 липня по 10 серпня, повідомляє пресслужба академії в середу, 28 липня.

Протягом останніх двох тижнів в Україні зростає захворюваність. При цьому темпи поширення інфекції поки помірні, проте ризики значного прискорення зростання залишаються високими через Дельта-штаму COVID-19.

"Ситуація в Європі залишається напруженою. Майже у всіх європейських країнах захворюваність або швидко зростає або вже знаходиться на високому рівні. Протягом останнього тижня продовжила зростати частка штаму Дельта в секвенованих зразках країн Європейського Союзу. У деяких з них частка цього штаму За останній тиждень вперше перевищила 50% - у Франції, Бельгії, Італії, Греції, Нідерландах, Данії, Чехії, Словаччині, Швеції, Словенії, Австрії, Ісландії", - сказано в повідомленні.

Згідно з прогнозом НАН, в найближчі два тижні середнє кількість нових заражень в Україні збільшиться з 581 на добу до 638 протягом тижня 28 липня - 3 серпня і 735 протягом тижня 4-10 серпня.

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При цьому середнє Репродуктивне число R (кількість випадків зараження однією людиною ІНШИХ) в Україні становить зараз 1,07 і має нейтральну тенденцію, в Києві - 1,05.

Штам Дельта в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, Індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".