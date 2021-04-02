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Україну атакували два нових штами COVID-19: Степанов розповів, у чому небезпека

2 квітня 2021, 10:53
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"Південноафриканський" та "британський" штами коронавірусу більш агресивні та заразні.

коронавірус
Нові штами інфікують втричі більше людей / Фото Reuters

У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.

Ці два штами коронавірусу є заразнішими та агресивнішими. Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 2 квітня.

За його словами, Україна регулярно направляє за кордон зразки клінічного матеріалу хворих на COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Під час останніх досліджень на додаток до британського, який зафіксували ще раніше, був виявлений і південноафриканський штам коронавірусу.

"Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, зменшує до 1-3 днів інкубаційний період, заразніший, їм інфікується втричі більше людей, ніж попереднім штамом цього вірусу, він вражає більш молоде населення", — пояснив Степанов.

Міністр закликав українців дотримуватися маскового режиму, максимально уникати масового скупчення людей, обробляти руки антисептиком. Він також зазначив, що завдяки дотриманню суворого карантину на Заході України, де був сплеск хворих на коронавірус, вже вдалося стабілізувати ситуацію. Зокрема, йдеться про Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.

"На сьогодні показники заповнюваності ліжок з киснем менше або близько 50%. І ситуація щодня поліпшується", - додав Степанов.

Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Коронавірус встановив два нових антирекорди. За минулу добу COVID - 19 виявили у 19 893 жителів країни - це найбільша кільіксть діагнозів з початку епідемії. Госпіталізовано 5 040 осіб; летальних випадків - 433 (найбільша кількість жертв з початку епідемії); одужали - 10 287 осіб.
  • Мер столиці Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме лише по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
  • Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що запровадження комендантської години, як заходу посилення локдауну в Україні, не обговорюється.
  • Епідеміолог Володимир Курпіта назвав оптимальний термін локдауну в Україні.
  • Кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Олександр Лінчевський пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так.

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