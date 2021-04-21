Україну накриє нова і небезпечна хвиля коронавірусу - Радуцький

Коронавірус атакує Україну з новою силою восени / Reuters

Народний депутат від Слуги народу і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих в Україні збільшиться.

За його словами, восени в Україні очікується четверта хвиля епідемії коронавірусу.

"На сьогоднішній день, на думку шановного професора Виноград (радник голови МОЗ Наталія Виноград - ред.), ми можемо отримати знову вибух захворюваності після травневих свят. Це і Великдень, і поминальні дні. Але взагалі за логікою саме четверта хвиля може бути восени", - зазначив депутат, передає Україна 24.

Також Радуцький озвучив найбільшу проблему четвертої хвилі.

"Ми ще й дуже багато маємо інших вірусних захворювань - таких, як грип, ГРВІ. Якщо воно буде поєднуватися, буде більше хворих і більш важкий перебіг хвороби", - зазначив нардеп.

Також Радуцький розповів про нові штами коронавірусу.

"Сьогодні у світі, на жаль, зафіксовано новий так званий індійський вірус, який має у своєму складі вже дві з'єднані мутації. І є вже 34 випадки ще одного нового штаму, здається, він має технічну назву 484-й. Це також говорить про те, що четверта хвиля може бути нелегкою", - додав депутат.

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