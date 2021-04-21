Україну накриє нова і небезпечна хвиля коронавірусу - Радуцький

За словами Радуцького, нова хвиля коронавірусу в Україні може бути нелегкою.
Народний депутат від Слуги народу і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих в Україні збільшиться.
За його словами, восени в Україні очікується четверта хвиля епідемії коронавірусу.
"На сьогоднішній день, на думку шановного професора Виноград (радник голови МОЗ Наталія Виноград - ред.), ми можемо отримати знову вибух захворюваності після травневих свят. Це і Великдень, і поминальні дні. Але взагалі за логікою саме четверта хвиля може бути восени", - зазначив депутат, передає Україна 24.
Також Радуцький озвучив найбільшу проблему четвертої хвилі.
"Ми ще й дуже багато маємо інших вірусних захворювань - таких, як грип, ГРВІ. Якщо воно буде поєднуватися, буде більше хворих і більш важкий перебіг хвороби", - зазначив нардеп.
Також Радуцький розповів про нові штами коронавірусу.
"Сьогодні у світі, на жаль, зафіксовано новий так званий індійський вірус, який має у своєму складі вже дві з'єднані мутації. І є вже 34 випадки ще одного нового штаму, здається, він має технічну назву 484-й. Це також говорить про те, що четверта хвиля може бути нелегкою", - додав депутат.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.