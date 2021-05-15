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Україну накриє нова хвиля COVID-19: у МОЗ назвали головну небезпеку

15 травня 2021, 02:14

В Україні нова хвиля коронавірусу може виникнути раніше терміну, не виключив Віктор Ляшко.

Україну чекає нова хвиля коронавірусу
Україну чекає нова хвиля коронавірусу, заявив Віктор Ляшко / Фото Reuters

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко оцінив ймовірність нової хвилі коронавірусу в Україні.

За його словами, в МОЗ очікують нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період, повідомляє РБК-Україна.

Заступник голови МОЗ пояснив, що саме на цей час припадає сезон грипу та грипоподібних захворювань.

"Підйом захворюваності збігається в часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перше зростання, лютий-березень-другий", - говорить головний санлікар.

За його словами, в 2021 році спалахи коронавірусу в Україні повністю збіглися з сезонами грипу.

Ляшко також додав, що в Україні нова хвиля може виникнути і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.

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Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні було виявлено 6 тис. 796 нових випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
  • Вчора з коронавірусною хворобою були госпіталізовані 2 тис. 197 осіб, 2 тис. 796 виписані з лікарень. 322 людини померли, в той же час 17 тис.202 людини одужали. Зроблено тестувань - 76 тис.
  • Найбільша кількість підтверджених випадків 14 травня зареєстровано в Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 150 тис.244 людини, 1 млн 849 тис. 80 одужали, 47 тис. 942 померли.
коронавірус в Україні COVID-19 Віктор Ляшко
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