Україну накриє нова хвиля COVID-19: у МОЗ назвали головну небезпеку

Україну чекає нова хвиля коронавірусу, заявив Віктор Ляшко / Фото Reuters

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко оцінив ймовірність нової хвилі коронавірусу в Україні.

За його словами, в МОЗ очікують нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період, повідомляє РБК-Україна.

Заступник голови МОЗ пояснив, що саме на цей час припадає сезон грипу та грипоподібних захворювань.

"Підйом захворюваності збігається в часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перше зростання, лютий-березень-другий", - говорить головний санлікар.

За його словами, в 2021 році спалахи коронавірусу в Україні повністю збіглися з сезонами грипу.

Ляшко також додав, що в Україні нова хвиля може виникнути і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.

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Коронавірус в Україні: