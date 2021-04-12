"Покращення немає": у Києві оцінили ймовірність продовження локдауну

Стало відомо, коли в Києві приймуть рішення щодо жорсткого карантину.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан оцінив ситуацію з захворюваністю коронавірусом в столиці.
Як підкреслив він у коментарі Апострофу, поки важко сказати, скільки триватиме жорсткий локдаун у Києві.
"Зараз тенденції до поліпшення немає. Необхідно спостерігати за ситуацією, так як показники щодня змінюються", - зазначив начальник ГУ Держспоживслужби.
Він пояснив, що питання про ймовірність продовження локдауна в Києві буде обговорюватися в ході засідання спеціальної комісії, а критерієм для прийняття рішення стане показник захворюваності COVID-19.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко в ході традиційного онлайн-брифінгу заявив про те, що рішення щодо карантину в столиці приймуть у середу, 14 квітня, на засіданні Держкомісії з надзвичайних ситуацій.
"Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - підкреслив мер.
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Коронавірус в Києві:
- У Києві за минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 42 людини.
- 11 квітня в столиці зареєстровано 537 підтверджених випадків-19, а також 42 летальних випадки.
- Було госпіталізовано 76 хворих-19, ще 287 осіб потрапили до лікарень з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.
- Одужали за минулу добу 148 осіб.
- Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.Всього в столиці з початку пандемії covid-19 підтверджено у 177 тисяч 106 осіб, померли 3 тисячі 932, одужали 111 тисяч 216 осіб.