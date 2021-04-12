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"Покращення немає": у Києві оцінили ймовірність продовження локдауну

12 квітня 2021, 12:49

Стало відомо, коли в Києві приймуть рішення щодо жорсткого карантину.

У Києві можуть продовжити локдаун
У Києві немає поліпшення ситуації з COVID-19 / УНІАН

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан оцінив ситуацію з захворюваністю коронавірусом в столиці.

Як підкреслив він у коментарі Апострофу, поки важко сказати, скільки триватиме жорсткий локдаун у Києві.

"Зараз тенденції до поліпшення немає. Необхідно спостерігати за ситуацією, так як показники щодня змінюються", - зазначив начальник ГУ Держспоживслужби.

Він пояснив, що питання про ймовірність продовження локдауна в Києві буде обговорюватися в ході засідання спеціальної комісії, а критерієм для прийняття рішення стане показник захворюваності COVID-19.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко в ході традиційного онлайн-брифінгу заявив про те, що рішення щодо карантину в столиці приймуть у середу, 14 квітня, на засіданні Держкомісії з надзвичайних ситуацій.

"Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - підкреслив мер.

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Коронавірус в Києві:

  • У Києві за минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 42 людини.
  • 11 квітня в столиці зареєстровано 537 підтверджених випадків-19, а також 42 летальних випадки.
  • Було госпіталізовано 76 хворих-19, ще 287 осіб потрапили до лікарень з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.
  • Одужали за минулу добу 148 осіб.
  • Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.Всього в столиці з початку пандемії covid-19 підтверджено у 177 тисяч 106 осіб, померли 3 тисячі 932, одужали 111 тисяч 216 осіб.
новини Києва Віталій Кличко коронавірус в Києві Карантин у Києві Олег Рубан локдаун
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