Умови зберігання вакцини Pfizer змінили - препарат стане доступнішим

Вакцина Pfizer тепер може зберігатися в стандартному фармацевтичному холодильнику / Фото Reuters

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило новий варіант зберігання вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech, спрощуючи таким чином поширення і зберігання препарату.

Як повідомляється на сайті компанії, вакцину Pfizer можна зберігати упродовж двох тижнів у стандартному фармацевтичному холодильнику при температурі від -25 ° C до -15 ° C.

Передбачається, що це може прискорити темпи вакцинації в Європі, де графіки були зрушені через проблеми з поставками і логістикою. Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer потрібно зберігати при температурі від -60 до -90.

"Цей новий варіант зберігання в Європі допоможе зробити вакцину ще доступнішою для людей на всьому континенті, що стане ще одним важливим кроком у нашій глобальній боротьбі з цим вірусом", - сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.

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