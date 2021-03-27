Умови зберігання вакцини Pfizer змінили - препарат стане доступнішим

Вакцину Pfizer дозволили зберігати упродовж короткого часу при температурі від -25° C до -15° C.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило новий варіант зберігання вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech, спрощуючи таким чином поширення і зберігання препарату.
Як повідомляється на сайті компанії, вакцину Pfizer можна зберігати упродовж двох тижнів у стандартному фармацевтичному холодильнику при температурі від -25 ° C до -15 ° C.
Передбачається, що це може прискорити темпи вакцинації в Європі, де графіки були зрушені через проблеми з поставками і логістикою. Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer потрібно зберігати при температурі від -60 до -90.
"Цей новий варіант зберігання в Європі допоможе зробити вакцину ще доступнішою для людей на всьому континенті, що стане ще одним важливим кроком у нашій глобальній боротьбі з цим вірусом", - сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.
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Вакцинація проти коронавірусу Україні - про що раніше писав Главред:
- 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
- Пізніше МОЗ оцінило темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.
- У МОЗ назвали терміни прибуття вакцини Pfizer в Україну.
- Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
- Імунолог, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакциною проти коронавірусу Pfizer&BioNTech в Україні вирішено прищепити постояльців і персонал будинків інтернатного типу.
- Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Covishield, якою вакцинують українців.