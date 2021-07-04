"Вже через тиждень": лікар попередив про новий спалах коронавірусу в Україні

Медик розповів про заразність нового штаму коронавірусу.
Новий спалах коронавірусу може початися серед футбольних уболівальників.
"Вторинна частота атаки штаму Дельта близько 12%, штаму Альфа 8%, тобто скільком людям він може передати інфекцію з тих, з ким контактував. Він може заразити більше людей. Він, навіть якщо це не Дельта, а Альфа, або взагалі базовий, він все одно може заразити інших", — пояснив інфекціоніст Вадим Арістов, передає Україна 24.
За словами експерта, прояви можуть початися вже через тиждень.
"На повітрі безпечніше, але все одно ризик ненульовий. Більш того, є дослідження, що є певна пил, якщо є пилок рослин, то зараження значно інтенсивніше. Тому всі ці люди (вболівальники у фан-зонах – ред.), які були в скупченнях, повинні стежити за здоров'ям, якщо будуть якісь відчуття, йти тестуватися. У натовпі, швидше за все, були люди з інфекцією, відповідно, буде значний спалах серед них. Через тиждень ми можемо очікувати проявів", - сказав він.
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Коронавірус "Дельта" в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. На ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 рази заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.