"Вже через тиждень": лікар попередив про новий спалах коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні / Фото facebook.com/ogolubovska

Новий спалах коронавірусу може початися серед футбольних уболівальників.

"Вторинна частота атаки штаму Дельта близько 12%, штаму Альфа 8%, тобто скільком людям він може передати інфекцію з тих, з ким контактував. Він може заразити більше людей. Він, навіть якщо це не Дельта, а Альфа, або взагалі базовий, він все одно може заразити інших", — пояснив інфекціоніст Вадим Арістов, передає Україна 24.

За словами експерта, прояви можуть початися вже через тиждень.

"На повітрі безпечніше, але все одно ризик ненульовий. Більш того, є дослідження, що є певна пил, якщо є пилок рослин, то зараження значно інтенсивніше. Тому всі ці люди (вболівальники у фан-зонах – ред.), які були в скупченнях, повинні стежити за здоров'ям, якщо будуть якісь відчуття, йти тестуватися. У натовпі, швидше за все, були люди з інфекцією, відповідно, буде значний спалах серед них. Через тиждень ми можемо очікувати проявів", - сказав він.

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