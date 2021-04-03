У 21 області та Києві рівень госпіталізацій зашкалює - МОЗ / Фото Reuters

Коронавірус в Україні останнім часом щодня б'є рекорди. Станом на 3 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні не перевищено лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. Однак у червоній зоні карантину поки без змін.

Згідно з даними МОЗ, у 21 області України та Києві рівень госпіталізації хворих три дні поспіль перевищує встановлений показник 60 осіб на 100 тис.населення.

Так, рівень госпіталізацій перевищено у Києві, в Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас найгірша ситуація в Хмельницькій області (128,1), Житомирській (115,5), Києві (114,4), Вінницькій (110,9) і Миколаївській (109,5) областях.

У червоній зоні карантину станом на суботу, 3 квітня, знаходяться Київ і 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

До жовтого рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції належить тільки Херсонська область.

Решта регіонів - у помаранчевій зоні.

До того ж у трьох областях посилюють карантин:

у Київській області у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу з 5 по 9 квітня діятимуть додаткові протиепідемічні заходи.

у Вінницькій області з 3 по 12 квітня вводяться посилені обмежувальні протиепідемічні заходи.

у Запоріжжі з суботи, 3 квітня, через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 посилюють карантин.

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 20 341 людини, в тому числі захворіло 809 дітей і 473 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 5186 осіб.

За добу померло ще 396 жителів України.

За добу одужало 9 166 осіб.

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