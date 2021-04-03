У 21 області та Києві рівень госпіталізацій зашкалює - МОЗ

До жовтого рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції належить тільки Херсонська область.
Коронавірус в Україні останнім часом щодня б'є рекорди. Станом на 3 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні не перевищено лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. Однак у червоній зоні карантину поки без змін.
Згідно з даними МОЗ, у 21 області України та Києві рівень госпіталізації хворих три дні поспіль перевищує встановлений показник 60 осіб на 100 тис.населення.
Так, рівень госпіталізацій перевищено у Києві, в Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Водночас найгірша ситуація в Хмельницькій області (128,1), Житомирській (115,5), Києві (114,4), Вінницькій (110,9) і Миколаївській (109,5) областях.
У червоній зоні карантину станом на суботу, 3 квітня, знаходяться Київ і 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
До жовтого рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції належить тільки Херсонська область.
Решта регіонів - у помаранчевій зоні.
До того ж у трьох областях посилюють карантин:
- у Київській області у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу з 5 по 9 квітня діятимуть додаткові протиепідемічні заходи.
- у Вінницькій області з 3 по 12 квітня вводяться посилені обмежувальні протиепідемічні заходи.
- у Запоріжжі з суботи, 3 квітня, через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 посилюють карантин.
Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 20 341 людини, в тому числі захворіло 809 дітей і 473 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 5186 осіб.
За добу померло ще 396 жителів України.
За добу одужало 9 166 осіб.
Коронавірус у Києві – про що йшлося раніше:
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що під час додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.