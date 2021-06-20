В Артеку виявили коронавірус, але окупанти його не закривають

В Артеку стався спалах коронавірусу / xn----gtbbcpgf9awjg1b3e.com

У таборі Артек в окупованому Криму виявлені випадки захворювання на коронавірусо. Цю інформацію підтвердили і в самому дитячому центрі, повідомляє Крим.Реалії.

"Хворі діти і ті, хто контактували з ними направлені під медичне спостереження терміном на 14 днів до обсерватору", - йдеться в повідомленні

Наразі діти перебувають під наглядом лікарів. Їхні батьки поінформовані. При цьому не уточнюється, скільки конкретно заражених в Артеку.

За непідтвердженими даними ЗМІ, COVID - 19 виявили у шістьох дітей. При цьому табір продовжує працювати в звичайному режимі.

Раніше Главред писав про те, що надзвичайна ситуація в окупованій Ялті трапилася через вихід річок з берегів. Повінь призвела до природної катастрофи, через яку в місті припинили водопостачання і заборонили купатися в морі. Деякі люди втратили своє майно. Затопило і місцевий крокоділяріум, в результаті чого тварин винесло за межі вольєрів.