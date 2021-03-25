"Найближчим часом": Німеччина просить ЄС закупити Супутник V

Німеччина просить ЄС закупити російську вакцину Супутник V / Reuters

Німеччина виступила із закликом до Єврокомісії почати процедуру закупівлі російської вакцини від коронавірусу Супутник V - цілком ймовірно, щоб використовувати російський препарат для вакцинації в європейських державах.

Представник уряду ФРН розповів, що Єврокомісія поки вивчає, хто з країн ЄС зацікавлений у закупівлі російського препарату. Також в Єврокомісії уточнюють кількість необхідних доз, пише DW.

"Ми попросили ЄК запустити процедуру придбання Супутника V", - підтвердив німецький представник.

Німецький чиновник розраховує, що "переговори почнуться найближчим часом".

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