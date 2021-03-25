"Найближчим часом": Німеччина просить ЄС закупити Супутник V

Єврокомісія поки вивчає, хто з країн ЄС зацікавлений у закупівлі російського препарату.
Німеччина виступила із закликом до Єврокомісії почати процедуру закупівлі російської вакцини від коронавірусу Супутник V - цілком ймовірно, щоб використовувати російський препарат для вакцинації в європейських державах.
Представник уряду ФРН розповів, що Єврокомісія поки вивчає, хто з країн ЄС зацікавлений у закупівлі російського препарату. Також в Єврокомісії уточнюють кількість необхідних доз, пише DW.
"Ми попросили ЄК запустити процедуру придбання Супутника V", - підтвердив німецький представник.
Німецький чиновник розраховує, що "переговори почнуться найближчим часом".
Реєстрація вакцини Супутник V в ЄС
- Європейське агентство лікарських засобів 4 березня запустило процес комплексного вивчення російської вакцини від коронавірусу Супутник V. В ЄС мають намір перевірити якість, безпеку та ефективність препарату.
- У Єврокомісії 5 березня заявили, що країни Європи можуть купувати вакцини від COVID-19 з Китаю або Росії. Однак через те, що такі препарати не зареєстровані в ЄС на наднаціональному рівні, уряди держав можуть їх застосовувати на свій страх і ризик.
- Глава правління Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Кріста Віртумер-Хохе 9 березня заявила, що регулятор все ще проводить перевірку вакцини Супутник V. На даний момент препарат не може бути зареєстрований, адже поки немає достатньо даних, які зможуть підтвердити відповідність препарату Супутник V стандартам ЄС.
Автор: Діана Бєловодська