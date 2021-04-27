У Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакцини / пресслужба МОЗ Росії

Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують приймати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19. Вони вважають найбільшою проблемою наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися.

Як повідомляє Reuters з посиланням на бразильський регулятор охорони здоров'я, рекомендації технічного персоналу Anvisa будуть враховані Радою регулятора, який оголосить своє рішення не пізніше понеділка.

Генеральний менеджер з моніторингу здоров'я Ана Кароліна Морейра Марино Араухо зазначила, що з урахуванням всіх зібраних даних з приводу російської вакцини "властиві ризики" занадто великі.

За словами керівника ліків і біопрепаратів Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це - "серйозний" недолік.

У відповідь на це розробники вакцини "Спутник V" заявили, що Бразилія не дозволяє ввезення з політичних причин.

Це не має нічого спільного з доступом до інформації про вакцину або наукою, повідомляється в офіційному Twitter-акаунті вакцини.

Зазначимо, Росія планувала поставити до Бразилії 150 мільйонів доз "Спутника V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії Uniao Quimica, пояснивши це тим, що російський препарат не відповідає необхідним критеріям.

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