У Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакцини

Росія планувала поставити до Бразилії 150 мільйонів доз вакцини "Спутник V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії.
Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують приймати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19. Вони вважають найбільшою проблемою наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися.
Як повідомляє Reuters з посиланням на бразильський регулятор охорони здоров'я, рекомендації технічного персоналу Anvisa будуть враховані Радою регулятора, який оголосить своє рішення не пізніше понеділка.
Генеральний менеджер з моніторингу здоров'я Ана Кароліна Морейра Марино Араухо зазначила, що з урахуванням всіх зібраних даних з приводу російської вакцини "властиві ризики" занадто великі.
За словами керівника ліків і біопрепаратів Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це - "серйозний" недолік.
У відповідь на це розробники вакцини "Спутник V" заявили, що Бразилія не дозволяє ввезення з політичних причин.
Це не має нічого спільного з доступом до інформації про вакцину або наукою, повідомляється в офіційному Twitter-акаунті вакцини.
Зазначимо, Росія планувала поставити до Бразилії 150 мільйонів доз "Спутника V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії Uniao Quimica, пояснивши це тим, що російський препарат не відповідає необхідним критеріям.
Російська вакцина від коронавірусу – про що йшлося раніше:
- Про реєстрацію вакцини "Спутник V" 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його доньок пройшла процедуру вакцинації цим препаратом.
- Ефективність російської вакцини "Спутник V" від коронавірусу під час проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ звернули увагу на те, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на цей момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування, що Росія пропонує багатьом країнам свою вакцину від коронавірусу "Спутник V" в той час, коли в самій країні справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.