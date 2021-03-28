У Бразилії заявили про створення дешевої вакцини від коронавірусу

Випробування вакцини ButanVac повинні початися в квітні / Фото Reuters

Учені з бразильського університету міста Рібейран-Прету розробили препарат ButanVac для імунізації проти коронавірусу.

Випробування препарату повинні початися в квітні, одразу після схвалення регулюючих органів. Про це повідомив міністр науки, технологій та інновацій Бразилії Маркус Понтес, передає BBC Brasil.

Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату. Дана вакцина буде дешевшою в порівнянні з існуючими препаратами.

В Інституті Бутантан підкреслюють, що препарат використовуватиметься передусім всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.

Водночас виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.

Випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Існує імовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.

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