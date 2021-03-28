У Бразилії заявили про створення дешевої вакцини від коронавірусу

Не виключено, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.
Учені з бразильського університету міста Рібейран-Прету розробили препарат ButanVac для імунізації проти коронавірусу.
Випробування препарату повинні початися в квітні, одразу після схвалення регулюючих органів. Про це повідомив міністр науки, технологій та інновацій Бразилії Маркус Понтес, передає BBC Brasil.
Після успішних випробувань у травні заплановано розпочати масове виробництво вакцини. До липня Бразилія розраховує виробити близько 40 млн доз препарату. Дана вакцина буде дешевшою в порівнянні з існуючими препаратами.
В Інституті Бутантан підкреслюють, що препарат використовуватиметься передусім всередині країни, а вже потім до нього буде відкритий доступ для інших держав.
Водночас виробники розраховують, що розроблена в Бразилії вакцина допоможе побороти вірус в країнах третього світу.
Випробування препарату на тваринах пройшли успішно. Існує імовірність, що для успішної вакцинації проти COVID-19 може бути достатньо всього однієї дози ButanVac.
читайте такожІмунолог пояснив, хто в Україні отримає щеплення вакциною Pfizer
Вакцинація проти коронавірусу Україні - про що раніше писав Главред:
- 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
- Пізніше МОЗ оцінило темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.
- У МОЗ назвали терміни прибуття вакцини Pfizer в Україну.
- Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
- Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Covishield, якою вакцинують українців.