У Британії екстрено зупинили випробування AstraZeneca на дітях

Вакцину AstraZeneca припинили випробовувати на дітях / Reuters

У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca проти коронавірусу на дітях та підлітках. Регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням препаратом і випадками утворення тромбів у дорослих, повідомляє Sky News.

Представник Оксфордського університету професор Ендрю Поллард, який очолює програму випробувань, зазначив, що під час педіатричного клінічного дослідження не було виявлено будь-яких ускладнень. Однак через виявлення тромбів у дорослих після щеплення вакциною AstraZeneca ухвалено рішення призупинити тестування на дітях і підлітках.

Відновлення випробувань можливе після отримання додаткової інформації від агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA) про випадки тромбозу, які були зареєстровані у дорослих.

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Про можливість обмежити використання вакцини AstraZeneca для молодих людей раніше заявили в MHRA. Зазначалося, що останнім часом з'являється все більше даних про те, щоб пропонувати особам молодше 30 років інший препарат для профілактики коронавірусу.

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