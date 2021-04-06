У Британії екстрено зупинили випробування AstraZeneca на дітях

Відновлення випробувань можливе після отримання додаткової інформації від Агентства з регулювання лікарських засобів.
У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca проти коронавірусу на дітях та підлітках. Регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням препаратом і випадками утворення тромбів у дорослих, повідомляє Sky News.
Представник Оксфордського університету професор Ендрю Поллард, який очолює програму випробувань, зазначив, що під час педіатричного клінічного дослідження не було виявлено будь-яких ускладнень. Однак через виявлення тромбів у дорослих після щеплення вакциною AstraZeneca ухвалено рішення призупинити тестування на дітях і підлітках.
Відновлення випробувань можливе після отримання додаткової інформації від агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA) про випадки тромбозу, які були зареєстровані у дорослих.
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Про можливість обмежити використання вакцини AstraZeneca для молодих людей раніше заявили в MHRA. Зазначалося, що останнім часом з'являється все більше даних про те, щоб пропонувати особам молодше 30 років інший препарат для профілактики коронавірусу.
Вакцинація в Україні-про що повідомлялося раніше:
- 23 лютого в Україну прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca. Назавтра почалася вакцинація населення.
- Вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів, заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, посилаючись на Європейське агентство з лікарських засобів. Так він прокоментував ситуацію з тим, що багато країн почали відмовлятися від вакцини AstraZenecа.
- 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.