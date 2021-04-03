У Британії від ускладнень після вакцинації померло семеро осіб

У Британії від тромбозу сконалося семеро людей / Reuters

Після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca у Британії семеро осіб померли через тромбоз. У цілому, тромби виявили у 30 осіб із 18 млн вакцинованих, пише ВВС із посиланням на Британське управління з регулювання ліків і медичних препаратів (MHPRA).

Досі не з'ясовано, чи є це просто збігом або справжнім побічним ефектом вакцини.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення заявляє, що переваги як і раніше переважують будь-який ризик. Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів підтримали цей висновок.

У п'ятницю, 2 квітня, MHRA опублікувало дані про 22 випадки церебрального венозного тромбозу синуса (CVST), який є типом згустку крові в головному мозку.

читайте такожВакцина AstraZeneca і тромбоз: європейський регулятор оприлюднив свіжі дані

А MHRA підтвердило в листі BBC ,що "на жаль, семеро осіб померло".

"Переваги запобігання зараженню Covid-19 та його ускладненяс все ще переважають будь-які ризики, і населення має продовжувати отримувати вакцину, коли його запрошують зробити це", - сказала Джун Рейн, виконавчий директор MHRA.

Наразі тривають дослідження, щоб визначити, чи викликає вакцина AstraZeneca тромби.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca: новини