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У Британії перерахували нові симптоми коронавірусу

14 червня 2021, 20:43

Класичні симптоми коронавірусу, на які слід звернути увагу, включають кашель, лихоманку, втрату нюху або смаку.

коронавірус
Два новим симптому коронавірусу назвали в Британії / Daniel Foster / flickr.com/

Британські вчення назвали два головних симптоми коронавірусу, які останнім часом найбільш часто зустрічаються в країні - це біль у горлі та нежить, повідомляє BBC з посиланням на професора Тіма Спектора, який керує дослідженням симптомів коронавірусу.

За його словами, зараз інфікування дельта-варіантом для молодих людей може бути "більше схожим на застуду". Вони можуть не відчувати себе серйозно хворими, але можуть бути заразними і наражати на небезпеку інших.

Всім, хто думає, що у них може бути COVID, слід пройти тест, зазначив професор.

Класичні симптоми коронавірусу, на які слід звернути увагу, включають кашель, лихоманку, втрату нюху або смаку.

Але професор Спектор каже, що тепер ці симптоми менш поширені. Він грунтується на даних, які його команда отримала від тисяч людей, які вказали свої симптоми в додатку.

"Від початку травня ми вивчаємо основні симптоми у користувачів програми - і вони вже не такі, як були", - говорить він.

Ця зміна пов'язана зі зростанням кількості випадків захворювання дельта-варіантом, вперше виявленим в Індії. Зараз на нього припадає 90% випадків Covid у Великобританії.

За словами Спектора, лихоманка залишається досить поширеним явищем, але втрата нюху більше не входить до числа 10 основних симптомів.

"Цей варіант, здається, працює трохи інакше", - говорить він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.

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