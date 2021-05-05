У Черкасах послабили карантин з 6 травня: які послаблення дали

Карантин у Черкасах послабили: що дозволено з 6 травня 2021 / Фото Reuters

Карантин в Черкасах вирішили послабити з 6 травня 2021 року. В основному, зняли обмеження на проведення спортивних заходів.

Як повідомляє прес-служба Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, школярі залишаються на дистанційному навчанні. Окремо рішення приймається щодо учнів 1-4 класів, а також закладів дошкільної освіти та спеціальних навчальних закладів. Також індивідуально вирішують питання про перехід у звичайний режим навчання для особ, які беруть участь у заходах із оцінювання якості освіти.

Карантин у Черкасах: що дозволено з 6 травня

Діяльність закладів фізичної культури та спорту (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).

Проведення спортивних заходів без глядачів (включаючи змагання і турніри) – має бути не більше 20 спортсменів (при цьому не більше однієї людини на 20 кв.м). Також дозволені офіційні спортивні заходи.

Робота басейнів - за умови одночасного перебування не більше двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп. Також дозволяється відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм та протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що три області України вийдуть з червоної зони карантину. Червоних областей стане менше з четверга, повідомили в уряді.

Карантин в Україні: новини