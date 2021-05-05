У Черкасах послабили карантин з 6 травня: які послаблення дали

В основному, зняли обмеження на проведення спортивних заходів.
Карантин в Черкасах вирішили послабити з 6 травня 2021 року. В основному, зняли обмеження на проведення спортивних заходів.
Як повідомляє прес-служба Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, школярі залишаються на дистанційному навчанні. Окремо рішення приймається щодо учнів 1-4 класів, а також закладів дошкільної освіти та спеціальних навчальних закладів. Також індивідуально вирішують питання про перехід у звичайний режим навчання для особ, які беруть участь у заходах із оцінювання якості освіти.
Карантин у Черкасах: що дозволено з 6 травня
- Діяльність закладів фізичної культури та спорту (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).
- Проведення спортивних заходів без глядачів (включаючи змагання і турніри) – має бути не більше 20 спортсменів (при цьому не більше однієї людини на 20 кв.м). Також дозволені офіційні спортивні заходи.
- Робота басейнів - за умови одночасного перебування не більше двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або не більше чотирьох осіб для спортивно-тренувальних груп. Також дозволяється відвідування басейнів спортсменами національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних норм та протиепідемічних заходів.
Раніше повідомлялося, що три області України вийдуть з червоної зони карантину. Червоних областей стане менше з четверга, повідомили в уряді.
Карантин в Україні: новини
- В Україні різко впало число нових діагнозів COVID-19. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Харківській, Донецькій та Одеській областях.
- Ситуація з коронавірусом в Житомирській області покращилася, тому з 5 травня регіон виходить з червоної зони карантин.
Автор: Діана Бєловодська