У Чернігові заговорили про колапс через коронавірус

Чернігівські лікарні потребують більшої кількості кисню.
У Чернігові опорні лікарні, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом, вимагають додаткового забезпечення киснем.
"Сьогодні ми будемо, очевидно, приймати звернення до Кабінету Міністрів щодо забезпечення наших лікарень кисневою підтримкою, тому що ми вже на межі. Нам не вистачає кисню", — сказав мер міста Владислав Атрошенко на сесії міськради.
За його словами, якщо під час першої-другої хвиль кількість хворих, підключених до апаратів, становила кілька десятків, то зараз їх вже більше 140.
Атрошенко заявив, що всього в COVID-відділеннях міських лікарень до кисню підключені 336 ліжок, але число госпіталізованих щодня зростає, а перебіг хвороби стає важчим, ніж це було раніше.
У зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 у Чернігові з п'ятниці посилять обмежувальні заходи.
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Атрошенко озвучував умови введення додаткових обмежень у разі зайнятості 230 "ковідних" ліжок. Він також заявив про обмеження годин роботи закладів громадського харчування та кількості пасажирів у громадському транспорті.
Всього в Чернігівській області підтвердили понад 39 тисяч випадків зараження коронавірусом, при цьому 824 людини померли від COVID-19.
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