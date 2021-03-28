У Чернігівській області посилять карантин з 29 березня: що заборонено

Чернігівська область опинилася в червоній зоні карантину / УНІАН

Чернігівська область з понеділка, 29 березня, переходить до червоної зони карантинних обмежень через підвищений рівень захворюваності на коронавірус в регіоні. У області заборонять роботу закладів сфери громадського харчування, торгівельно-розважальних центрів, а також непродовольчих ринків і магазинів. Питання зупинки транспорту вирішуватиметься місцевому рівні, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Telegram.

Як завив міністр, державна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення впровадити у Чернігівській області червону зону з 00:00 29 березня 2021 року.

Що буде заборонено у Чернігівській області

Робота ресторанів на прийом відвідувачів

Торгівельно-розважальних центрів

Непродовольчих магазинів

Розважальних закладів

Установ освіти, крім дитячих садків і перший класів шкіл

Спортивних залів

Що працюватиме у Чернігівській області

Продуктові магазини

Аптеки

Ресторани на виніс

Банки

Ветеринарні магазини

Автозаправки

Масочний режим

У червоній зоні, згідно з постановою уряду від 22 березня, потрібно носити маску в громадських місцях, в тому числі і на вулиці. Захисну маску можна не надягати в тому випадку, якщо на вулиці люди дотримуються соціальної дистанції.читайте такожТранспорт у червоній зоні: Кабмін переклав відповідальність на регіони

Робота громадського транспорту

Місцева влада самостійно прийматиме рішення про те, чи буде в області зупинена або обмежена робота громадського транспорту.

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