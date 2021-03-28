У Чернігівській області посилять карантин з 29 березня: що заборонено

Рішення про заборону на роботу громадського транспорту прийматимуться на місцевому рівні.
Чернігівська область з понеділка, 29 березня, переходить до червоної зони карантинних обмежень через підвищений рівень захворюваності на коронавірус в регіоні. У області заборонять роботу закладів сфери громадського харчування, торгівельно-розважальних центрів, а також непродовольчих ринків і магазинів. Питання зупинки транспорту вирішуватиметься місцевому рівні, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Telegram.
Як завив міністр, державна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення впровадити у Чернігівській області червону зону з 00:00 29 березня 2021 року.
Що буде заборонено у Чернігівській області
- Робота ресторанів на прийом відвідувачів
- Торгівельно-розважальних центрів
- Непродовольчих магазинів
- Розважальних закладів
- Установ освіти, крім дитячих садків і перший класів шкіл
- Спортивних залів
Що працюватиме у Чернігівській області
- Продуктові магазини
- Аптеки
- Ресторани на виніс
- Банки
- Ветеринарні магазини
- Автозаправки
Масочний режим
У червоній зоні, згідно з постановою уряду від 22 березня, потрібно носити маску в громадських місцях, в тому числі і на вулиці. Захисну маску можна не надягати в тому випадку, якщо на вулиці люди дотримуються соціальної дистанції.читайте такожТранспорт у червоній зоні: Кабмін переклав відповідальність на регіони
Робота громадського транспорту
Місцева влада самостійно прийматиме рішення про те, чи буде в області зупинена або обмежена робота громадського транспорту.
Карантин в Україні
- МОЗ 27 березня оновило епідемічний поділ регіонів на зони карантину. У червоній зоні посилених карантинних заходів вже 13 регіонів - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька, Чернігівська та Рівненська області.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що з високою часткою ймовірності пік коронавірусної інфекції в Україні буде на період до середини квітня.
- Як вважає Степанов, локдаун в Україні впроваджувати не потрібно. Наразі в країні діє адаптивний карантин, якого слід дотримуватися і контролювати.
- Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що посилений карантин в Україні - це крайні заходи, однак якщо країна зіткнеться з негативним сценарієм, то не виключений запуск таких заходів.