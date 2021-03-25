У Дніпрі рейдові групи жорстко стежать за дотриманням карантину

У Дніпрі спеціальні рейди стежать за дотриманням карантину / УНІАН

У Дніпрі створили спеціальні рейдові групи, які зобов'язані стежити за дотриманням карантин, повідомляє пресслужба місцевої міськради.

"До складу таких груп увійшли представники поліції, муніципальної варти, Департаменту транспорту, Держпродспоживслужби. Посадова особа кожної служби має право складати протоколи про адміністративні порушення і накладати штраф. У той же час наше головне спільне завдання - ще раз нагадати городянам про неухильне дотримання карантинних обмежень, які в першу чергу спрямовані на їхню же безпеку", - повідомив заступник директора Департаменту громадського порядку та цивільного захисту міськради Максим Джихур.

Порушники карантинних обмежень притягуються до адміністративної відповідальності зі штрафними санкціями від 170 до 250 грн, а якщо відповідні порушення допустили власники, адміністрація тих чи інших громадських приміщень (споруд), то штраф сягає 17 тис.грн і більше, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Романа Дорош.

Представники муніципальної варти задіяні в перевірках дотримання карантинних обмежень в торгових центрах, закладах громадського харчування, надання побутових послуг як у складі спеціальних рейдових груп, так і самостійно, додав інспектор КП Муніципальна варта Юрій Антонюк.

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За словами в.о. заступника начальника Дніпровського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в області Наталії Горілої, від початку березня в місті їхні представники перевірили майже 600 об'єктів і склали 54 адмінпротоколи.

"Особливу увагу приділяємо торговим центрам, ринкам, автовокзалу. 24 березня у складі спільних рейдів перевірили понад 100 об'єктів. Найчастіші порушення , які фіксували, - відсутність захисних масок як у працівників, так і відвідувачів, а також антисептиків, ємностей для використаних захисних індивідуальних засобів, недотримання дистанції", - зазначила Горілова.

Варто також відзначити, що 24 і 25 березня перевірки мали попереджувальний характер. 26 березня порушників залучатимуть до адмінвідповідальності, повідомив заступник директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Олександр Лещенко.

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