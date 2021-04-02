У двох областях України знайшли новий агресивний штам коронавірусу

Україну атакували "південноафриканський" та "британський" штами COVID-19 / Фото pixabay.com

У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. При цьому "британський" штам виявили у всіх областях.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що були отримані дані з Лондона, які підтвердили наявність даних штамів COVID-19 в країні, передає Україна 24.

"Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він ("британський" штам, — ред.) зафіксований. Більш того, в двох областях - "південноафриканський" штам. Це два штами, які є агресивнішими", — заявив Степанов.

Тим часом керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг повідомив на пресконференції в Йоганнесбурзі, що в Африці виявлено новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який може включати до 40 мутацій.

читайте такожВ Україні оновили зони карантину: де найвищий рівень госпіталізаційЗа його словами, новий варіант був вперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу. Зараз виявлений варіант патогена досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР), проте вже є "привід для занепокоєння". Поки немає даних про ефективність вже розроблених вакцин у разі застосування проти нього.

При цьому Танзанія, звідки, імовірно, почалося поширення нового варіанту коронавірусу, з середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності на COVID-19. Обмежувальні заходи по боротьбі з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими.

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