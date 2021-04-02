У двох областях України знайшли новий агресивний штам коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про дані, отримані з Лондона.
У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. При цьому "британський" штам виявили у всіх областях.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що були отримані дані з Лондона, які підтвердили наявність даних штамів COVID-19 в країні, передає Україна 24.
"Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він ("британський" штам, — ред.) зафіксований. Більш того, в двох областях - "південноафриканський" штам. Це два штами, які є агресивнішими", — заявив Степанов.
Тим часом керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг повідомив на пресконференції в Йоганнесбурзі, що в Африці виявлено новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який може включати до 40 мутацій.
читайте такожВ Україні оновили зони карантину: де найвищий рівень госпіталізаційЗа його словами, новий варіант був вперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу. Зараз виявлений варіант патогена досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР), проте вже є "привід для занепокоєння". Поки немає даних про ефективність вже розроблених вакцин у разі застосування проти нього.
При цьому Танзанія, звідки, імовірно, почалося поширення нового варіанту коронавірусу, з середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності на COVID-19. Обмежувальні заходи по боротьбі з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. Станом на ранок 1 квітня жертвами хвороби став 421 українець. Загальна кількість летальних випадків - 33 246.
- Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
- Кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Олександр Лінчевський пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так. За його словами, в Україні запроваджено "кольорове" зонування через епідемію коронавірусу, проте насправді ані уряд, ані медики не знають справжньої ситуації з COVID-19, тому незрозуміло, яка область повинна бути "червоною", а яка – "зеленою".