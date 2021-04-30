У двох регіонах України нормалізувався рівень COVID-госпіталізацій

Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом прийшов в норму у Волинській та Харківській областях.
У восьми регіонах України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому ще у двох областях ситуація нормалізувалася.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, в норму прийшли показники у Волинській та Харківській областях. Зараз тут рівень госпіталізацій становить 58 і 58,3 відповідно при нормі 60 на 100 тисяч населення.
Де перевищено показники госпіталізацій
- Хмельницька область (84,7);
- Сумська область (71,5);
- Черкаська область (69);
- Житомирська область (66,9);
- Дніпропетровська область (65,6);
- Чернігівська область (64,3);
- Донецька область (61,9);
- Луганська область (60,1).
При цьому в Україні в жодному з регіонів не перевищено показник заповненості лікарняних ліжок з киснем.
Як повідомляв Главред, на брифінгу 30 квітня головний санітарний лікар Украни Віктор Ляшко заявив, що МОЗ готує подання в Держкомісію ТЕБ і НС про виведення з червоного рівня епідопасності Київської та Миколаївської областей. Регіони пропонують перевести в "жовту зону".
Жорсткий карантин в Києві скасували. З 1 травня в Києві відновлює роботу в звичайному режимі без спецпропусків громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до шкіл.
Водночас карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 червня. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.