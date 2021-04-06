У EMA визнали зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбами - AFP

У ЕМА визнали зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбами - AFP / Reuters

У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

"Вища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявляє, що існує зв'язок між вакциною від COVID AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна", - зазначає агентство AFP.

Трохи згодом в агентстві уточнили, що таку заяву зробив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero, опублікованому у вівторок.

"Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв'язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію", - заявив Кавалері.

Він зазначив, що найближчим часом агентство скаже, що зв'язок є, але "нам ще треба зрозуміти, як це відбувається".

За словами представника ЕМА, можливий причинно-наслідковий зв'язок між утворенням тромбів і вакциною. Очікується, що цього тижня буде представлена оновлена оцінка.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити цей синдром через вакцину... Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку... серед молоді, чим ми очікували", - підкреслив він.

Зазначимо, вакцина від коронавірусу спільної розробки Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа опинилася в центрі уваги через повідомлення про побічні ефекти у вигляді утворення тромбів. З цієї причини багато країн зупинили використання препарату для вакцинації своїх громадян.

Зокрема, 15 березня МОЗ Німеччини повідомило, що призупиняє використання вакцини від коронавірусної інфекції виробництва компанії AstraZeneca для перевірки повідомлень про побічні ефекти.

Через деякий час про таке ж рішення заявили у Франції, Італії, Іспанії, Словенії, Португалії, Швеції та на Кіпрі.

Раніше про повне або часткове припинення використання цього препарату оголошували Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, а також європейські країни, що не входять до Євросоюзу, — Норвегія та Ісландія.

Крім країн Європи від використання вакцини відмовилися Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд, Південна Африка.

Побічні ефекти вакцини AstraZeneca

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca вважаються:

біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,

утома,

озноб або лихоманка,

головний біль,

нудота,

біль у суглобах або м'язах,

утруднення дихання.

Крім того, до "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

На початку березня Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало включити до списку побічних ефектів вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca ще два симптоми - анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію).

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