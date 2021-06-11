В ЄС б'ють на сполох та закликають деяких громадян відмовитися від AstraZeneca

Вакцинацію AstraZeneca не рекомендують ще деяким пацинтам / Reuters

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому, пише пресслужба організації в п'ятницю, 11 червня.

Синдром розвинувся у шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення вакциною AstraZeneca. Троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але в підсумку одна з пацієнток померла.

Синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до зниження тиску і білка-альбуміну, а також до набрякання кінцівок і згущення крові. Втім, в агентстві переконані, що мова йде про досить рідкісні випадки, так як станом на 27 травня, на територіях Європейського Союзу було вакциновано понад 78 мільйонів осіб

"Медики мають бути інформовані про ознаки і симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, у яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук та ніг або збільшення ваги у перші дні після вакцинації", - заявили в прес-службі.

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EMA, зі свого боку, обіцяє продовжити відстежувати випадки розвитку синдрому, щоб у майбутньому надати додаткові рекомендації.

Нагадаємо, у рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу низка держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" – документи, в яких міститься інформація про те, що особа зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.

Лідери країн ЄС домовилися створити "covid-паспорти". Євросоюз планував ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомив 10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.