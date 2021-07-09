У ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця та вакцинами Pfizer

Вакцинація / УНІАН

Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами COVID-19 від Pfizer і Moderna. Але у відомстві підкреслили, що переваги щеплень переважують будь-які ризики, пише Reuters.

"Захворювання такі, як міокардит і перикардит, мають бути включен до списку побічних ефектів двох мРНК-вакцин", - заявили в Комітеті з безпеки EMA, додавши, що такі випадки в основному трапляються протягом 14 днів після щеплення.

Найчастіше такі випадки виникали після введення другої дози вакцини та у молодих дорослих чоловіків.

Симптоми захворювання включають:

задишка,

прискорене серцебиття

біль у грудях.

Комісія з безпеки EMA також рекомендувала не прищеплювати людей з історією рідкісного захворювання крові - синдрому капілярної витоку, а також не робити щеплення вакциною Johnson & Johnson.

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"ЕМА підтверджує, що переваги всіх дозволених вакцин COVID-19 як і раніше переважують їхні ризики",-йдеться в повідомленні.

Всього EMA розглянуло понад 300 випадків міокардиту і перикардиту в Європейському Союзі, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні, які разом називаються Європейською економічною зоною (ЄЕЗ).

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"Більшість випадків було пов'язано з вакциною компанії Pfizer", - заявили в наглядовому органі.

Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми-втому, лихоманку і біль у животі.