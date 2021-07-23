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В ЄС схвалили препарат Moderna для вакцинації підлітків від 12 років

23 липня 2021, 16:54

Найбільш часті побічні ефекти після вакцинації у дітей у віці від 12 до 17 років аналогічні побічним ефектам у людей у віці 18 років і старше.

вакцина Moderna
В ЄС схвалили препарат Moderna для вакцинації підлітків від 12 років / Фото Reuters

Лікарський регулятор ЄС - Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) – схвалив використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna, якою почали прищеплювати українців з 22 липня, для вакцинації підлітків 12-17 років.

"Після оцінки даних, що надійшли, ЕМА може рекомендувати застосування вакцини Moderna для підлітків у віці від 12 до 17 років... застосування вакцини у дітей з 12 років буде таким же, як і в інших вікових категорій: вакцина вводиться двома дозами в м'яз плеча з інтервалом в чотири тижні", - сказано в повідомленні.

Дослідження показало, що вакцина викликала у дітей від 12 до 17 років відповідь антитіл, порівнянний з таким у молодих людей у віці від 18 до 25 років. Крім того, у жодного з 2163 дітей, які отримали вакцину, не розвинувся COVID-19 у порівнянні з чотирма з 1073 дітей, яким була зроблена пустушка. Ці результати дозволили зробити висновок, що ефективність вакцини у дітей від 12 до 17 років аналогічна ефективності у дорослих.

У відомстві зазначили, що найбільш часті побічні ефекти після вакцинації у дітей у віці від 12 до 17 років аналогічні побічним ефектам у людей у віці 18 років і старше. Вони включають біль і набряк в місці ін'єкції, втому, головний біль, біль у м'язах і суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, нудоту, блювоту і жар. Ці ефекти зазвичай легкі або помірні і поліпшуються протягом декількох днів після вакцинації.

До останнього часу Moderna була дозволена до застосування в ЄС з 18 років. Зараз в Євросоюзі для вакцинації підлітків з 12 років вже застосовується вакцина компаній Pfizer/BioNTech.

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Детальніше про вакцинацію дітей препаратом Prizer можете дізнатися з сюжету ТСН:

читайте такожДіти обманюють тести на COVID-19 за допомогою коли: в TikTok виклали інструкціюРаніше очільник Національної програми імунізації Центру громадського здоров'я (ЦОЗ) МОЗ Олександр Заїка заявив, що під час п'ятої за рахунком хвилі вакцинації від коронавірусу за рекомендаціями українських медиків, в Україні прищеплюватимуться діти.

"Під час п'ятої хвилі дозволятиметься вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям насамперед потрібно буде давати перевагу", ‒ сказав він.

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