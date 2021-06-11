В Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікат: що чекає на вакцинованих українців

В Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікат: що чекає вакцинованих українців / УНІАН

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила регламенти про впровадження Covid-сертифікатів в ЄС. Рада одноголосно проголосувала за них на своєму засіданні в Люксембурзі 11 червня.

Як повідомляє DW, остаточно ковідні сертифікати увійдуть в обіг 1 липня. Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджувати або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або одужання від коронавірусу. По кожній вакцинації, тесту або одужанню безплатно видаватимуть окремий сертифікат.

Проте сертифікат негативного тесту видаватимуть тільки для ПЛР і антиген-тестів.

Зазначено, що підтвердити імунітет можна буде тільки після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Термін його дії - 180 днів. Тести на антитіла не будуть основою для видачі сертифіката. Щоправда, регламент передбачає таку можливість на майбутнє, якщо для цього буде достатньо наукових даних.

Діяти сертифікати будуть у 31 країні: 27 країнах Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об'єднання, але є частиною Шенгенської зони.

Для яких вакцин в ЄС видаватимуть COVID-сертифікати

Перш за все, видавати сертифікати будуть для зареєстрованих в ЄС вакцин:

BioNTech/Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca (в тому числі і виробництва Південної Кореї).

Johnson & Johnson.

Відзначається, що кожна держава ЄС і Шенгену зможе на свій розсуд видавати і приймати сертифікати і для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання в умовах надзвичайної ситуації. Крім чотирьох допущених в ЄС, в ньому зараз міститься й індійський аналог AstraZeneca Covishield, а також дві китайські вакцини - Sinopharm і Sinovac. Остання також застосовується в Україні.

СOVID-сертифікат ЄС. Яким він буде

Документ можна буде отримати як в цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанту треба завантажити окремий додаток, де він зберігатиметься. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій додаток. У Німеччині мобільний додаток називається CovPass. Запустили його 10 червня. У старому додатку Corona-Warn-App також з'явиться функція завантаження сертифікатів.

Хто видаватиме ковід-сертифікат, також залежатиме від держави. Очікується, що таке свідоцтво, наприклад, можна буде отримувати в клініках і центрах вакцинації після щеплення. У Німеччині цей документ видаватимуть також лікарські кабінети та аптеки.

У сертифікаті будуть вказувати дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про те, хто його видав.

Підкреслюється, що головним елементом документа буде QR-код. З його допомогою перевірятимуть справжність сертифіката. Зробити це зможуть тільки уповноважені особи. Кому саме надаватимуть ключі для перевірки QR-кодів, вирішуватиме кожна держава. Згідно з регламентом, перевірку здійснюватимуть в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Для взаємного визнання сертифікатів між різними країнами Єврокомісія створила портал, через який передаватимуть ключі для перевірки сертифікатів. Водночас передача персональних даних через нього заборонена. До цієї системи приєдналися 12 країн.

Підкреслюється, що країни ЄС під час переговорів з Європарламентом наполягли на внесенні такого тексту до ковідного свідоцтва: "Цей сертифікат не є проїзним документом... Перед подорожжю перевірте, будь ласка, в місці вашого призначення чинні заходи охорони громадського здоров'я та пов'язані з ними обмеження".

Чи доступне отримання сертифікатів для громадян України

Рада ЄС затвердила два регламенти. Один запроваджує COVID-сертифікати для громадян країн Євросоюзу і Шенгену. Другий поширює їх дію на громадян третіх країн, які проживають в ЄС і Шенгені або легально в'їхали туди з будь-якою метою, наприклад, для туристичної поїздки. Їм також видаватимуть сертифікат.

Тобто повністю вакциновані українці, які приїхали до ЄС, зможуть попросити видати їм сертифікат. Для цього їм треба буде надати "надійний доказ" щеплення.

Передбачений і інший варіант. Визнаватися будуть і видані третіми країнами сертифікати. Для цього Єврокомісія повинна буде підтвердити, що система їх видачі та перевірки сумісна з європейською.

читайте такожПоїхали: в Україні на вихідних працюватимуть вже понад 50 центрів вакцинаціїНагадаємо, в рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу низка держав вирішила створити так звані "паспорти вакцинації" – документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.

Лідери країн ЄС домовилися створити "COVID-паспорти". Євросоюз планував запровадити такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомив 10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.