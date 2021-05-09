У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca / Reuters

Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Як заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, тепер не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року, передає Euronews.

За його словами, рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Саме на AstraZeneca європейські чиновники покладають відповідальність за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського Союзу.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

читайте такожУ ВООЗ розповіли, чи є зв'язок між тромбозом та AstraZeneca

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca Індійського і південно-корейського виробництва.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред: