УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca

9 травня 2021, 20:46
Прослухати новину
Зупинити

Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника.

Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca / Reuters

Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Як заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, тепер не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року, передає Euronews.

За його словами, рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Саме на AstraZeneca європейські чиновники покладають відповідальність за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського Союзу.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

читайте такожУ ВООЗ розповіли, чи є зв'язок між тромбозом та AstraZeneca

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca Індійського і південно-корейського виробництва.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:

Євросоюз вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу вакцина AstraZeneca
Зараз ви переглядаєте новину «У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як привітати з Красною гіркою - листівки та текстиЯк привітати з Красною гіркою - листівки та тексти Що за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикметиЩо за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикмети У Росії через Україну може вибухнути катастрофаУ Росії через Україну може вибухнути катастрофа Київ виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту БлінкенаКиїв виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена Саша Спілберг топлес показала провокаційні кадриСаша Спілберг топлес показала провокаційні кадри

Останні новини

09:38
Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол
09:33
Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху, покалічив її та загинув
09:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
08:58
Українців порадували різким потеплінням з температурою до +27 градусів Відео
08:54
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
Реклама
08:49
Коли в Україні зникнуть кулачні бої на 9 травня Погляд
08:37
Хакерів РФ звинуватили в кібератаці на трубопровід США Colonial Pipeline Відео
08:20
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею Відео
08:17
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих Відео
07:59
Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно Відео
07:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
07:23
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан Відео
07:15
Сидіти в позі "нога на ногу": в чому небезпека такого положення Відео
06:58
Чому Байден навряд чи приїде в Україну Погляд
06:30
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 6 балів Відео
06:02
Непрощенні помилки макіяжу, які старять жінок Відео
05:59
Ілларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна Відео
05:27
Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна Відео
05:04
Ексрадник Путіна звинуватив США у провалах щодо України і пояснив ситуацію Відео
04:22
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
Реклама
03:50
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
02:16
Експерт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну Відео
01:36
Гороскоп на 10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пастки Відео
00:55
Скандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставі Відео
00:19
Медик розповів, які вітаміни можуть допомогти в профілактиці COVID-19 Відео
09 травня, неділя
23:55
Лікар розповів, які продукти небезпечні на пікніку Відео
23:06
У РФ знайшли і знову загубили колишнього головлікаря лікарні, де лежав Навальний Відео
22:58
Названі продукти, які допомагають позбутися від безсоння Відео
22:38
Путін та Лукашенко несподівано обговорив прагнення України до НАТО Відео
22:21
Найгірші б'юті-поради, яким не можна вірити Відео
22:10
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні Відео
22:07
На Львівщині вигадали, як вирішити проблему мосту, котрий звалився
21:33
Ілон Маск зізнався, що страждає на небезпечне захворювання Відео
21:21
"До побачення": донецький Шахтар залишився без тренера Відео
21:13
Українська спортсменка Білодід здивувала відвертими фото Фото
21:02
Чергова партія COVID-вакцини прибула в Україну Відео
20:54
Новий геймплейний трейлер гри Shadow Warrior 3 з'явився в мережі Відео
20:46
У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca Відео
20:26
Новий графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia: хто і коли оновиться
20:10
У кривавій ДТП за участю мікроавтобуса загинула дитина Відео
Реклама
19:48
Імунолог назвав терміни, коли коронавірус атакує Україну з новою силою Відео
19:38
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
19:37
Американці накинулися на Китай через падіння ракети Відео
19:34
Bethesda шукає співробітників для роботи над неанонсованою грою Відео
19:16
"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні
19:05
В Україні під загрозою урожай фруктів і ягід: якими будуть ціни Відео
19:01
У Львові розробляють унікальну вакцину від коронавірусу Відео
18:43
Кінець карантину: що буде з "червоною" зоною в Україні Відео
18:35
Греція відкривається для туристів: коли та куди пускатимуть
18:30
Фанати були почуті: Samsung випустила в Україні здешевлений Galaxy S20 FE
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти