У Євросоюзі відмовляються від вакцини AstraZeneca

Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника.
Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу.
Як заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, тепер не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року, передає Euronews.
За його словами, рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.
Саме на AstraZeneca європейські чиновники покладають відповідальність за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського Союзу.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.
читайте такожУ ВООЗ розповіли, чи є зв'язок між тромбозом та AstraZeneca
Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca Індійського і південно-корейського виробництва.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.