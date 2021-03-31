У Німеччині заборонили колоти вакцину AstraZeneca людям до 60 років

У Німеччині заборонили колоти вакцину AstraZeneca людям молодше за 60 років / Reuters

Міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилися дозволити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набирає чинності 31 березня.

Як повідомляє DPA, таке рішення ухвалено після нових випадків тромбозу серед жителів ФРН, які отримали цей препарат, у віковій групі до 60 років.

Зазначимо, вакцина від коронавірусу спільної розробки Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа опинилася в центрі уваги через повідомлення про побічні ефекти у вигляді утворення тромбів. З цієї причини багато країн зупинили використання препарату для вакцинації своїх громадян.

Зокрема, 15 березня МОЗ Німеччини повідомило, що призупиняє використання вакцини від коронавірусної інфекції виробництва компанії AstraZeneca для перевірки повідомлень про побічні ефекти.

Через деякий час про таке ж рішення заявили у Франції, Італії, Іспанії, Словенії, Португалії, Швеції та на Кіпрі.

Раніше про повне або часткове припинення використання цього препарату оголошували Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, а також європейські країни, що не входять до Євросоюзу, — Норвегія та Ісландія.

Крім країн Європи від використання вакцини відмовилися Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд, Південна Африка.

Побічні ефекти вакцини AstraZeneca

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca вважаються:

біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,

утома,

озноб або лихоманка,

головний біль,

нудота,

біль у суглобах або м'язах,

утруднення дихання.

Крім того, до "побочки" відносять блювоту та діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висип.

На початку березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити до списку побічних ефектів вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca ще два симптоми - анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію).

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