У Держдепі США рекомендують не їздити в Україну

Як зазначають у Держдепі, американські епідеміологи вважають несприятливою епідеміологічну ситуацію.
Державний департамент США оприлюднив попередження, в якому не рекомендував відвідувати Україну.
Як йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу, через ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні варто утриматися від поїздок.
"Центри контролю і профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, вказавши на дуже високий рівень захворюваності COVID-19 в країні", - йдеться в повідомленні.
Так, американські епідеміологи вважають несприятливою епідеміологічну ситуацію в 130 країнах світу, серед яких і Україна.
Держдеп планує привести свої рекомендації по поїздках за кордон у відповідність з рекомендаціями, які були видані Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).
"Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров'я в тій чи іншій країні, а відображає більшу відповідність систем Держдепу з застереженнями щодо поїздок в епідеміологічній оцінці CDC", — сказано в повідомленні.
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Найвищий рівень застереження поширюється на 130 країн, включаючи Францію, Великобританію, Росію та Україну.
За розрахунками епідеміологів США, найсприятливіша епідеміологічна ситуація зараз в Австралії, КНР, Новій Зеландії та В'єтнамі.
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Коронавірус у світі - про що раніше повідомляв Главред:
- Станом на 20 квітня у світі зареєстрували 141 828 958 випадків зараження коронавірусом. При цьому 3 027 604 людини стали жертвами коронавірусної інфекції. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику коронавірусу по всьому світу і окремим країнам.
- США продовжують утримувати першість за кількістю випадків зараження вірусом - там їх 31 737 347. За весь час пандемії кількість померлих у цій країні склала майже 568 тисяч осіб.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.