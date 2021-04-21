У Держдепі США рекомендують не їздити в Україну

Держдеп США побоюється ситуації з коронавірусом в Україні / Reuters

Державний департамент США оприлюднив попередження, в якому не рекомендував відвідувати Україну.

Як йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу, через ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні варто утриматися від поїздок.

"Центри контролю і профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, вказавши на дуже високий рівень захворюваності COVID-19 в країні", - йдеться в повідомленні.

Так, американські епідеміологи вважають несприятливою епідеміологічну ситуацію в 130 країнах світу, серед яких і Україна.

Держдеп планує привести свої рекомендації по поїздках за кордон у відповідність з рекомендаціями, які були видані Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).

"Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров'я в тій чи іншій країні, а відображає більшу відповідність систем Держдепу з застереженнями щодо поїздок в епідеміологічній оцінці CDC", — сказано в повідомленні.

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Найвищий рівень застереження поширюється на 130 країн, включаючи Францію, Великобританію, Росію та Україну.

За розрахунками епідеміологів США, найсприятливіша епідеміологічна ситуація зараз в Австралії, КНР, Новій Зеландії та В'єтнамі.

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