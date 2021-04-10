У Держпродспоживслужбі зробили заяву щодо локдауну в Києві

Бізнес не зрозумів, навіщо в Києві запровадили локдаун. Зокрема, ресторани нехтують здоров'ям відвідувачів.
Локдаун у Києві через ситуацію з коронавірусом бізнес фактично ігнорує, зокрема, ресторани нехтують здоров'ям відвідувачів, заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
"Що стосується роботи в Києві, то вже майже місяць працює 25 мобільних бригад на суб'єктах господарювання, і щодня, на жаль, накладається до 50 штрафних санкцій. До мобільниї груп входить Національна поліція, Держпродспоживслужба, а також муніципальна охорона. Сьогодні ми зіткнулися з нерозумінням бізнесу, локдаун фактично не дотримується", - сказав Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.
За словами чиновника, поліція щодня моніторить порушників. Зокрема, ввечері 8 квітня було промоніторено 12 ресторанів, 4 призупинили свою діяльність.
"Складено протоколи. Також справи будуть передані до суду - про призупинення діяльності порушників. На жаль, ресторатори нехтують своїм здоров'ям і здоров'ям оточення", - заявив Рубан.
Зазначимо, столиця вже третій день поспіль опиняється на першому місці за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус" в Україні.
За останню добу в Києві виявлено 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужало - 695.
Усього в Києві з початку епідемії захворіло 175 872 людини, померло - 3848, вилікувалося - 110 832.
Локдаун у Києві - про що йшлося раніше:
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилили карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що під час додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро - працює за спеціальними перепустками пасажирів.
- 7 квітня ЗМІ з посиланням на джерела у КМДА повідомили, що через високу захворюваність на коронавірус у Києві мають намір продовжити жорсткий локдаун - обмеження зачеплять Великдень і 9 травня.