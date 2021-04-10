У Держпродспоживслужбі зробили заяву щодо локдауну в Києві / УНІАН

Локдаун у Києві через ситуацію з коронавірусом бізнес фактично ігнорує, зокрема, ресторани нехтують здоров'ям відвідувачів, заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Що стосується роботи в Києві, то вже майже місяць працює 25 мобільних бригад на суб'єктах господарювання, і щодня, на жаль, накладається до 50 штрафних санкцій. До мобільниї груп входить Національна поліція, Держпродспоживслужба, а також муніципальна охорона. Сьогодні ми зіткнулися з нерозумінням бізнесу, локдаун фактично не дотримується", - сказав Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами чиновника, поліція щодня моніторить порушників. Зокрема, ввечері 8 квітня було промоніторено 12 ресторанів, 4 призупинили свою діяльність.

"Складено протоколи. Також справи будуть передані до суду - про призупинення діяльності порушників. На жаль, ресторатори нехтують своїм здоров'ям і здоров'ям оточення", - заявив Рубан.

Зазначимо, столиця вже третій день поспіль опиняється на першому місці за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус" в Україні.

За останню добу в Києві виявлено 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужало - 695.

Усього в Києві з початку епідемії захворіло 175 872 людини, померло - 3848, вилікувалося - 110 832.

Локдаун у Києві - про що йшлося раніше: