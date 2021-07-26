УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У групі ризику: вчені склали портрет потенційної жертви коронавірусу

26 липня 2021, 21:15

До початку вакцинації на території Великобританії, жертвами коронавірусу найчастіше ставали люди з цукровим діабетом.

коронавірус
Хто найчастіше помирає від коронавірусу / Фото Reuters

Британські вчені встановили, хто найчастіше помирає від коронавірусу - до групи ризику потрапили пацієнти, яким більше ніж 40 років, вони не були вакциновані та не мають ніяких захворювань хронічного характеру.

До початку вакцинації на території Великобританії, жертвами коронавірусу найчастіше ставали люди з цукровим діабетом, високим тиском і ожирінням, пише Daily Mail.

Причина може ховатися в тому, що у Британії найбільше вакцинують людей, яким більше 60 років. Решта вікових груп роблять щеплення не в такій кількості. Середній віковий показник пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у лікарні, при цьому становить 42 роки.

Фахівці також додали, що збільшення смертності через вакцинацію - це всього лиш чутки. У той же час Джон Едмундс відзначає той факт, що заразитися можуть навіть ті люди, які зробили щеплення. Причиною цього є те, що приблизно у п'яти відсотків вакцинованих людей може не відбутися відповіді імунної системи, а ще у п'яти вона буде занадто слабкою. За словами Едмундса, якби були щеплені всі люди, то смертей було б набагато менше, але абсолютно всі вони б фіксувалися серед тих, хто отримав вакцину.

читайте такожКоронавірус знижує інтелект інфікованих-вчені

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".

новини Великобританії коронавірус клінічна смерть коронавірус в світі лікування коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У групі ризику: вчені склали портрет потенційної жертви коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Раптова магнітна буря 23 липня 2021 року досягне червоної позначки: що робитиРаптова магнітна буря 23 липня 2021 року досягне червоної позначки: що робити У моді подовжена піксі - коротка стрижка для жінок після 50 з чудовим ефектом омолодженняУ моді подовжена піксі - коротка стрижка для жінок після 50 з чудовим ефектом омолодження Російський телеекран готує глядача до війни з людожерами-українцямиРосійський телеекран готує глядача до війни з людожерами-українцями Мир в обмін на територіїМир в обмін на території Повний місяць в липні 2021: що не можна робити і кому посміхнеться удачаПовний місяць в липні 2021: що не можна робити і кому посміхнеться удача

Останні новини

13:14

Скнилівська трагедія: як 19 років живуть осиротілі діти і вбиті горем батьки

12:46

"Велике будівництво" перетворить залізничну станцію "Святошин" на сучасний транспортний хаб

12:30

"Походіть в берцях-поговоримо": офіцер заступився перед радикалами за бійця-гея, поцілував хлопця Відео

12:24

Дар'я Білодід повернулася в Україну: як зустрічали бронзову призерку Олімпіади

12:20

Попереджувальні ознаки розсіяного склерозу: 10 ранніх ознак Відео

Реклама
12:12

Коли День Хрещення Русі 2021: дата і історія свята

12:07

"Дитина під ключ" за $60 тисяч: на Харківщині викрили схему продажу немовлят за кордон

11:54

Pink зажадала покарати за сексизм і приниження жінок європейську Федерацію гандболу

11:29

"Вибачте, я більше не буду": блогер зі сльозами вибачився за розбиту пляшку віскі за $7,5 тис. Відео

11:27

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія Відео

11:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

11:18

У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році Відео

11:06

На Одещині жінка прогуляла з подругою гроші по кредиту і віддала сина-малюка в соцслужбу Відео

10:34

Рекордна спека і зливи: синоптик уточнив прогноз погоди в Україні до кінця липня

10:16

"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп

09:36

"Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу Відео

09:30

На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду Відео

09:02

Зародок фіскальної реформи з дефектами: чим для України небезпечний скандальний законопроект 5600

08:35

Урізання субсидій: екс-міністр пояснив, чому пенсіонерам доведеться платити на 700 гривень більше Відео

08:17

COVID в Україні рвонув уперед: кількість жертв зросла в 13 разів порівняно зі статистикою днем раніше

Реклама
07:46

В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - Голубовська Відео

06:59

"Торгувала" дипломами за $1,5 тис.: у Києві на хабарах погоріла радниця ректора

06:50

Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця

06:29

Третя медаль України на Олімпіаді-2020: пара стрілків Омельчук-Костевич завоювали бронзу

06:23

Більше не партнери: чому Байден не приїде на Кримську платформу Погляд

05:57

У моду на осінь-зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуру Відео

05:47

"Гаряча!": Марта Костюк топлес здивувала шикарним тілом на літньому фото

05:20

Від спеки до різкого похолодання: у вересні вріже "дубак", синоптик назвав дати Відео

04:55

Як урізноманітнити раціон, якщо ви хочете харчуватися правильно: ідеальне меню від дієтолога

04:30

Місячний посівний календар на серпень 2021: що і коли садити

03:59

Експерт розповів, які напої і речовини погіршують шкіру Відео

03:27

Лікарка розвінчала міф про "смертельний салат" з огірків та помідорів

02:50

Дівчина думала, що спілкується в інтернеті з шахраєм: ним виявився справжній принц

02:24

Препарат майбутнього: вчені розробили вакцину від коронавірусу в пігулках

02:14

Лікар пояснив, чи є повністю нешкідливе для тіла знеболювальне Відео

01:45

Небезпечний штам Дельта: Комаровський розповів, як захистити дітей від COVID-19

01:23

"Там, де її їдять, лікарям робити нічого": лікар назвала найкориснішу липневу ягоду Відео

00:47

"Що за пожежа": Ані Лорак не вмістила апетитні форми в крихітне бікіні

00:19

Гороскоп на 27 липня для всіх знаків Зодіаку: обман, романтичне побачення або віщі сни Відео

26 липня, понеділок
23:57

Часті стреси і напад паніки: астрологи назвали найбільш тривожний знак Зодіаку Відео

Реклама
23:16

Які речі потрібно викинути з дому, щоб поліпшити здоров'я Відео

23:15

Як визначити швидке настання недоумства - відповідь вчених Відео

22:58

З'ясувалося, хто представить США на Кримській платформі

22:44

"Дуже сильний": епідеміологи попередили про нову небезпеку через штам Дельта Відео

22:17

"У мене розхитана нервова система": актор Федінчик з синцями на обличчі відповів за скандальну бійку Відео

22:00

Експерт пояснив, хто винен у неймовірно високих цінах на рослинну олію в Україні

21:55

У Києві хлопець вирішив хайпанути для ТікТоку та розбив пляшку елітного алкоголю Відео

21:30

Зеленський провів масові звільнення в керівництві СБУ Відео

21:15

У групі ризику: вчені склали портрет потенційної жертви коронавірусу

21:12

Помічниця Леоніда Кравчука розповіла про стан здоров'я першого президента Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти