У групі ризику: вчені склали портрет потенційної жертви коронавірусу

Хто найчастіше помирає від коронавірусу / Фото Reuters

Британські вчені встановили, хто найчастіше помирає від коронавірусу - до групи ризику потрапили пацієнти, яким більше ніж 40 років, вони не були вакциновані та не мають ніяких захворювань хронічного характеру.

До початку вакцинації на території Великобританії, жертвами коронавірусу найчастіше ставали люди з цукровим діабетом, високим тиском і ожирінням, пише Daily Mail.

Причина може ховатися в тому, що у Британії найбільше вакцинують людей, яким більше 60 років. Решта вікових груп роблять щеплення не в такій кількості. Середній віковий показник пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у лікарні, при цьому становить 42 роки.

Фахівці також додали, що збільшення смертності через вакцинацію - це всього лиш чутки. У той же час Джон Едмундс відзначає той факт, що заразитися можуть навіть ті люди, які зробили щеплення. Причиною цього є те, що приблизно у п'яти відсотків вакцинованих людей може не відбутися відповіді імунної системи, а ще у п'яти вона буде занадто слабкою. За словами Едмундса, якби були щеплені всі люди, то смертей було б набагато менше, але абсолютно всі вони б фіксувалися серед тих, хто отримав вакцину.

читайте такожКоронавірус знижує інтелект інфікованих-вчені

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".