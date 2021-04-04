У Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні / Reuters

Від наслідків коронавірусу помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус. У пресслужбі міської ради повідомили, що медик захворів на COVID-19 у жовтні минулого року, а через два місяці впав у кому.

"У жовтні 2020 року Борис Володимирович важко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, насамперед - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", - сказано у повідомленні пресслужби.

Менкусу було 69 років, у нього залишилися двоє синів, молодший є студентом Харківського національного медичного університету.

Борис Менкус народився 28 листопада 1951 року на Полтавщині. У 1978 році закінчив Харківський медичний інститут і почав працювати в міській лікарні №18 лікарем-хірургом. У 1979 році отримав посаду начмеда, у 2005 став головним лікарем медичного закладу.

Борис Менкус помер від наслідків коронавірусу / city.kharkov.ua

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