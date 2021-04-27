У Хмельницькому лікарі знущалися над пацієнткою з коронавірусом

Як лікують пацієнтів з коронавірусом у Хмельницькому / Фото Reuters

Пацієнтку з коронавірусом у Хмельницькому хотіли виписати з лікарні та перевести на лікування вдома, попри на низький рівень сатурації – 86% при кисневій підтримці та 65% – без неї.

Дочка жінки, дізнавшись про заплановану виписку, звернулося за допомогою до волонтерів, щоб вони допомогли їй знайти кисневий концентратор, повідомила голова благодійного фонду свої Леся Литвинова на своїй сторінці в Facebook.

Волонтер зазначила, що з такою сатурацією переводити пацієнтку додому дуже ризиковано. Щоб переконати дочку жінки забрати матір додому, в лікарні їй сказали, що низьке насичення крові киснем нібито пов'язане з панікою, а сатурація під киснем є нормальною.

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Пізніше сімейний лікар пацієнтки, яка лікувалася в обласному госпіталі ветеранів війни з 31 березня, розповіла Литвиновій, що ситуація насправді нібито не настільки критична, а цифри "страшніші" написали, щоб волонтер дала жінці концентратор.

"Потім довго і детально пояснювала доньці чому я кричу і що може трапитися, якщо вдома вимкнеться світло або зламається апарат. І що рішення в підсумку схвалювати їй. Донька вирішила не ризикувати", – написала волонтер.

На жаль, врятувати жінку не вдалося. У вівторок, 27 квітня, вона померла в медзакладі.

"І це той випадок, коли я рада, що це не сталося вдома. Тому що дочка собі цього б не пробачила", – зазначила Литвинова.

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