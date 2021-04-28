В Індії трупи спалюють у парках - країну "душить" COVID-19

В Індії трупи спалюють прямо в парках - країну "душить" COVID-19 / Reuters

У столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні багаття, бо в місті бракує місць для кремації жертв COVID-19.

У крематорії сараї Кале Хан побудували не менш як 27 нових багать і ще десятки - в довколишньому парку. Чиновники також шукають додатковий простір біля річища міської річки Ямуна. Крематорій Газіпур у Східному Делі поставив ще 20 багать на автостоянці, повідомляє BBC.

Крім того, повідомляється, що влада Делі вирубала дерева в міських парках для розпалювання похоронних багать. Родичів померлих також попросили допомогти з кремацією, складаючи дрова і допомагаючи в інших ритуалах.

Персонал крематоріїв працює цілодобово. Один з офіційних осіб повідомив газеті Indian Express, що на кремацію чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.

У понеділок тільки в Делі зафіксували 380 смертей від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами та низьким рівнем вакцинації.

Як пише The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича, один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії - B1617 - вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, в якій мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є й інші фактори - такі як масові зібрання.

ВООЗ також заявила, що на систему охорони здоров'я Індії чинили непотрібний тиск і люди, які в паніці прямували до лікарень, коли вони могли вилікуватися від COVID-19 вдома - адже тільки 15% пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.

Індійський штам коронавірусу – про що йшлося раніше: