В Індії трупи спалюють у парках - країну "душить" COVID-19

Спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами та низьким рівнем вакцинації, повідомили у ВООЗ.
У столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні багаття, бо в місті бракує місць для кремації жертв COVID-19.
У крематорії сараї Кале Хан побудували не менш як 27 нових багать і ще десятки - в довколишньому парку. Чиновники також шукають додатковий простір біля річища міської річки Ямуна. Крематорій Газіпур у Східному Делі поставив ще 20 багать на автостоянці, повідомляє BBC.
Крім того, повідомляється, що влада Делі вирубала дерева в міських парках для розпалювання похоронних багать. Родичів померлих також попросили допомогти з кремацією, складаючи дрова і допомагаючи в інших ритуалах.
Персонал крематоріїв працює цілодобово. Один з офіційних осіб повідомив газеті Indian Express, що на кремацію чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.
У понеділок тільки в Делі зафіксували 380 смертей від COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами та низьким рівнем вакцинації.
Як пише The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича, один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії - B1617 - вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, в якій мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є й інші фактори - такі як масові зібрання.
ВООЗ також заявила, що на систему охорони здоров'я Індії чинили непотрібний тиск і люди, які в паніці прямували до лікарень, коли вони могли вилікуватися від COVID-19 вдома - адже тільки 15% пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.
Індійський штам коронавірусу – про що йшлося раніше:
- В Індії протягом чотирьох діб знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19 - це світові антирекорди. У країні гостро бракує лікарняних ліжок, ліків і кисню.
- В європейських країнах вже реєструється небезпечна індійська мутація COVID-19, розповіла епідеміолог, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград. Вона звернула увагу на те, що цей штам коронавірусу вже поруч з Україною.