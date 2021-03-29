У Кабміні розповіли, які пенсії очікують на ФОПів

Більшість ФОПів можуть розраховувати на пенсію у розмірі 1769 грн - Мінсоцполітики / УНІАН

Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому такі громадяни зможуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію (з 1 грудня 2020 року – 1769 грн, - ред.). Фізичні особи-підприємці можуть платити більший внесок, однак цього не відбувається, сказала в інтерв'ю РБК-Україна міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, фізичні особи-підприємці сплачують внески з мінімальної заробітної плати і зможуть у майбутньому отримувати лише мінімальну пенсію. Однак і тут все залежить від стажу.

"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого – ФОПи сплачують мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", - стверджує Лазебна.

Також вона додала, що ФОПи можуть сплачувати виплати більше, ніж з мінімальної зарплати. Але цього не відбувається. У новому законопроекті фізичним особам-підприємцям запропонують приєднатися до системи накопичувальних пенсій на добровільній основі.читайте такожФОПи, що збунтувалися проти локдауну, поставили жорстку умову владі

"Але сьогодні в депутатському законопроекті, з яким ми працюємо, мова йде про те, що ФОПи братимуть участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно. І тоді який у людини вибір? Або сплачувати мінімальний внесок і бути на мінімальній пенсії або добровільно платити більше", - підкреслила Лазебна.

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