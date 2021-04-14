У Кабміні розповіли, коли стартує вакцинація спортсменів

У квітні почнуть прищеплювати спортсменів в Україні / Reuters

Вакцинація спортсменів на території України стартує вже в квітні-МОЗ надало квоту на вакцини від коронавірусу, заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно".

Міністр підкреслив, що на Олімпійських іграх не буде обов'язкової умови щодо того, щоб тільки вакциновані спортсмени брали участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

"Ми звернулися до МОЗ і домовилися, що буде квота на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз в країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо почати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.

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