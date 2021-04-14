У Кабміні розповіли, коли стартує вакцинація спортсменів

На Олімпійських іграх не буде обов'язкової умови щодо того, щоб тільки вакциновані спортсмени брали участь у змаганнях.
Вакцинація спортсменів на території України стартує вже в квітні-МОЗ надало квоту на вакцини від коронавірусу, заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно".
Міністр підкреслив, що на Олімпійських іграх не буде обов'язкової умови щодо того, щоб тільки вакциновані спортсмени брали участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.
"Ми звернулися до МОЗ і домовилися, що буде квота на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз в країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо почати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.
Проблеми з вакциною AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- Ряд країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca.
Автор: Катерина Трохимчук