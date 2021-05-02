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У Кабміні розповіли, скільки Україна отримала вакцин від COVID-19

2 травня 2021, 15:40

Державі вдалося вийти на показник понад 70 тисяч щеплень від коронавірусу на день, стверджує Денис Шмигаль.

Вакцинація
Україна в травні очікує на нові постачання вакцин від коронавірусу / Reuters

Україні в цілому вдалося отримати вже більше 1,6 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції. Отриманий препарат CoronaVac вже розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників та педагогів. Державі вже вдалося вийти на показник понад 70 тисяч щеплень від коронавірусу. Про це розповів прем'єрміністр Денис Шмигаль.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що кампанія з вакцинації населення від COVID-19 активно просувається. У травні держава очікує на нові постачання вакцини і збільшення показників щодо кількості вакцинованих осіб.читайте такожЕксперти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі

"В цілому кількість вже поставлених до України вакцин склала понад 1,6 млн доз. Як і було обіцяно, кампанія з вакцинації прискорюється. На цьому тижні нам вдалося вийти на більш ніж 70 тис. щеплень в день. У травні ми очікуємо більше постачань, і відповідно - збільшення добової кількості вакцинованих",-підкреслив прем'єрміністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін новини України Денис Шмигаль коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу
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