У Кабміні розповіли, скільки Україна отримала вакцин від COVID-19

Державі вдалося вийти на показник понад 70 тисяч щеплень від коронавірусу на день, стверджує Денис Шмигаль.
Україні в цілому вдалося отримати вже більше 1,6 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції. Отриманий препарат CoronaVac вже розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників та педагогів. Державі вже вдалося вийти на показник понад 70 тисяч щеплень від коронавірусу. Про це розповів прем'єрміністр Денис Шмигаль.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що кампанія з вакцинації населення від COVID-19 активно просувається. У травні держава очікує на нові постачання вакцини і збільшення показників щодо кількості вакцинованих осіб.читайте такожЕксперти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі
"В цілому кількість вже поставлених до України вакцин склала понад 1,6 млн доз. Як і було обіцяно, кампанія з вакцинації прискорюється. На цьому тижні нам вдалося вийти на більш ніж 70 тис. щеплень в день. У травні ми очікуємо більше постачань, і відповідно - збільшення добової кількості вакцинованих",-підкреслив прем'єрміністр.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield - аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувала вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня до України привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.