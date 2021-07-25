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До кафе і кінотеатру – тільки з щепленням від COVID-19: МОЗ попередив про новий локдаун в Україні

25 липня 2021, 16:27

В Україні може з'явитися так званий "внутрішній COVID-паспорт".

Ігор Кузин
Кафе і кінотеатри під час локдауну в Україні можуть стати доступними тільки для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу - Кузін / УНІАН

Влада розглядає можливість впровадження низки привілеїв на період жорсткого карантину в Україні для осіб, які зробили щеплення від коронавірусу. Йдеться про допуск таких людей до закладів розважальної сфери за спеціальним QR-кодом, який можна буде отримати в додатку Дія. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю виданню Апостроф він розповів про те, що подібні питання, пов'язані з пом'якшенням карантину для вакцинованих, вирішуватиме Кабінет міністрів. Може з'явитися так званий "внутрішній коронавірусний паспорт", за допомогою якого можна буде відвідувати кафе або кінотеатри в умовах локдауну.

читайте такожДопуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українців"Це все вирішуватиметься відповідною постановою Кабінету міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковидного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", що підтверджує факт щеплення проти COVID-19", - сказав Кузін.

Також він додав, що влада вивчає можливість дозволити в таких умовах працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, яких відвідуватимуть клієнти, що зробили щеплення від коронавірусу.

"Серед різних опцій, у тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - підкреслив чиновник.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан казав, що обов'язковою вакцинація від COVID-19 в Україні може стати у тому випадку, якщо таке рішення буде прийнято головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджував, що наразі держава не збирається запускати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. При цьому, за його словами, близько 60% українців готові добровільно зробити щеплення.

В Україні 21 липня розпочався п'ятий етап вакцинації від COVID-19. Глава МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що відтепер щеплення можуть зробити всі бажаючі, а записуватися через додаток Дія більше не потрібно.

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