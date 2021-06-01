У Канаді дозволили міксувати різні вакцини від коронавірусу

У Канаді дозволили змішувати вакцини від коронавірусу / Reuters

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca із вакцинами Pfizer і Moderna. Рішення Комітет може озвучити найближчим часом, пише CBC з посиланням на джерела.

Жителі Канади, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть зробити другий укол препаратами Pfizer і Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я.

Видання зазначає, що оновлена порада NACI заснована на результатах досліджень, проведених в Іспанії та Великобританії, які показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer є безпечним і ефективним для профілактики COVID-19.

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Дана рекомендація матиме істотний вплив на поширення вакцин в Канаді. У чинних рекомендаціях NACI говориться, що серія щеплень, розпочата з AstraZeneca, повинна бути продовжена тією ж вакциною, а вакцини з мРНК повинні використовуватися як взаємозамінні тільки в тому випадку, якщо перша доза недоступна або невідома.

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