У Канаді дозволили міксувати різні вакцини від коронавірусу

Громадяни Канади, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, можуть зробити другий укол препаратами Pfizer і Moderna.
Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca із вакцинами Pfizer і Moderna. Рішення Комітет може озвучити найближчим часом, пише CBC з посиланням на джерела.
Жителі Канади, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть зробити другий укол препаратами Pfizer і Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я.
Видання зазначає, що оновлена порада NACI заснована на результатах досліджень, проведених в Іспанії та Великобританії, які показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer є безпечним і ефективним для профілактики COVID-19.
читайте такожСвоя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати важливої інформації
Дана рекомендація матиме істотний вплив на поширення вакцин в Канаді. У чинних рекомендаціях NACI говориться, що серія щеплень, розпочата з AstraZeneca, повинна бути продовжена тією ж вакциною, а вакцини з мРНК повинні використовуватися як взаємозамінні тільки в тому випадку, якщо перша доза недоступна або невідома.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред
- 30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут будуть вакцинувати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку дія або через контакт-центр МОЗ. Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
- У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012.
- МОЗ домовилося про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня в нашу країну прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.
- За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб.