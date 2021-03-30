У Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після щеплення AstraZeneca

Влада Канади призупинила вакцинацію людей у віці до 55 років препаратом AstraZeneca через загрозу виникнення тромбів і летальних випадків.
Влада Канади тимчасово призупинила в країні вакцинацію населення препаратом компанії AstraZeneca. Як і в інших країнах, причиною стала загроза виникнення тромбів і летальних випадків.
Зокрема, заборона стосується щеплень для людей у віці до 55 років. Про це повідомляє Associated Press.
Міністерство охорони здоров'я Канади назвало цю паузу запобіжним заходом.
"Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", - сказав заступник голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс.
Доктор Джосс Реймер з цільової групи з впровадження вакцини в провінції Канади Манітобе повідомила, що тромбоз проявляється приблизно у одного зі 100 тисяч людей, щеплених вакциною AstraZeneca.
Як свідчать дані, отримані на основі аналізу підсумків вакцинації цільової групи в рамках масової кампанії, зазвичай тромби виникають між четвертим і двадцятим днями після уколу.
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Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- 23 лютого в Україну прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат виготовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca. Назавтра почалася вакцинація населення.
- При цьому низка країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- Зокрема, попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. В учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.
- Тим часом США запідозрили, що AstraZeneca смухлевала з даними про випробування.
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна. 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.