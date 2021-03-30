У Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після щеплення AstraZeneca

Тромбоз проявляється приблизно у одного зі 100 тисяч людей, щеплених вакциною AstraZeneca / Reuters

Влада Канади тимчасово призупинила в країні вакцинацію населення препаратом компанії AstraZeneca. Як і в інших країнах, причиною стала загроза виникнення тромбів і летальних випадків.

Зокрема, заборона стосується щеплень для людей у віці до 55 років. Про це повідомляє Associated Press.

Міністерство охорони здоров'я Канади назвало цю паузу запобіжним заходом.

"Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", - сказав заступник голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс.

Доктор Джосс Реймер з цільової групи з впровадження вакцини в провінції Канади Манітобе повідомила, що тромбоз проявляється приблизно у одного зі 100 тисяч людей, щеплених вакциною AstraZeneca.

Як свідчать дані, отримані на основі аналізу підсумків вакцинації цільової групи в рамках масової кампанії, зазвичай тромби виникають між четвертим і двадцятим днями після уколу.

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