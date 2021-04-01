У КМДА пояснили, як отримати спецперепустку на транспорт - інструкція

У Києві затвердять порядок отримання перепусток для проїзду в громадському транспорті.
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник прокоментував порядок видачі спецперепусток для проїзду в громадському транспорті в період посилення карантину в столиці.
Як підкреслив він в ефірі ТСН, 1 квітня буде затверджено порядок отримання перепусток для трнаспорту.
Він уточнив, що їх отримають, в першу чергу, працівники критичної інфраструктури: медицини, транспорту, житлово-комунального господарства, а також соціальні працівники, рятувальники, військові і поліцейські.
"Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, з 5 квітня він переходить в спеціальний режим роботи", - розповів чиновник.
Перший заступник голови КМДА зазначив, що вся транспортна інфраструктура міста буде працювати, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.
Він повідомив, що підприємці отримуватимуть перепустки в Департаменті підприємництва міської адміністрації, а медичної галузі - в Департаменті медицини в районних адміністраціях.
"У нас вже є відпрацьовані правила видачі перепусток, вся інформація буде опублікована. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто з ранку 5 квітня повинен вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - додав Поворозник.
Для того щоб отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті керівник підприємства або організації повинен надіслати лист для директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.
У листі необхідно буде вказати:
- назву підприємства;
- обгрунтування необхідності отримання спецперепусток;
- обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
- реквізіти підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси і району. Києва;
- контактну особу для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.
Заповнивши контактну форму повідомлять про місце і час отримання спецперепусток після розгляду запиту.
При цьому в КМДА зазначили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть. Також у відомстві підкреслили, що оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.
Листи із заявою на отримання спецпропуски на транспорт необхідно подавати в Департамент транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: [email protected]
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Посилення карантину в Києві:
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.