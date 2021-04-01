У КМДА пояснили, як отримати спецперепустку на транспорт - інструкція

У Києві вводять спецперепустки на транспорт в локдаун / УНІАН

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник прокоментував порядок видачі спецперепусток для проїзду в громадському транспорті в період посилення карантину в столиці.

Як підкреслив він в ефірі ТСН, 1 квітня буде затверджено порядок отримання перепусток для трнаспорту.

Він уточнив, що їх отримають, в першу чергу, працівники критичної інфраструктури: медицини, транспорту, житлово-комунального господарства, а також соціальні працівники, рятувальники, військові і поліцейські.

"Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, з 5 квітня він переходить в спеціальний режим роботи", - розповів чиновник.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що вся транспортна інфраструктура міста буде працювати, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.

Він повідомив, що підприємці отримуватимуть перепустки в Департаменті підприємництва міської адміністрації, а медичної галузі - в Департаменті медицини в районних адміністраціях.

"У нас вже є відпрацьовані правила видачі перепусток, вся інформація буде опублікована. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто з ранку 5 квітня повинен вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - додав Поворозник.

Для того щоб отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті керівник підприємства або організації повинен надіслати лист для директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.

У листі необхідно буде вказати:

назву підприємства;

обгрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обгрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізіти підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси і району. Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Заповнивши контактну форму повідомлять про місце і час отримання спецперепусток після розгляду запиту.

При цьому в КМДА зазначили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть. Також у відомстві підкреслили, що оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.

Листи із заявою на отримання спецпропуски на транспорт необхідно подавати в Департамент транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: [email protected]

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Посилення карантину в Києві: