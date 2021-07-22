У КМДА прокоментували ситуацію з хворими штамом коронавірусу "Дельта"

Коронавірус Дельта вже в Києві / Facebook

У четвер, 22 липня, з'явилася інформація про випадки зараження індійським штамом коронавірусу в Києві. Як повідомлялося, у шести пацієнтів Олександрівської лікарні столиці підтвердилося інфікування штамом "Дельта".

Ситуацію прокоментували в КМДА і більш детально розповіли про хворих.

Як пише "Сьогодні", за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, хворим "Дельтою" від 21 до 73 років. Частина з них приїхали з Росії. На даний момент їх стан середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Клінічна картина характеризується високою температурою і дихальною недостатністю, однак при цьому не відрізняється від звичайних хворих з коронавірусом.

Фахівці встановлюють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти для подальшого спостереження за їх станом.

"На сьогоднішній день кордони відкриті, в тому числі в Туреччину і Європу. У розпалі сезон відпусток. Всі їздять на відпочинок. Люди перетинаються в різних аеропортах, літаках, готелях на курорті. А коли вони повертаються додому, є велика ймовірність в тому, що цей штам буде потрапляти в Україну", - зазначив чиновник.

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Також він запевнив, що місць у лікарнях буде достатньо у будь-якому випадку. Тільки в Києві до прийому хворих штамом "Дельта" готові 23 медустанови і понад 5,6 тисячі ліжок.

Крім цього, Поворозник підкреслив, що єдиний спосіб зупинити коронавірус - це колективний імунітет, який можна отримати, тільки шляхом вакцинації.

"Поки про обмеження ми взагалі не говоримо. Є чіткі норми, яких ми дотримуємося. Наприклад, Постанова Кабміну, якою ми користуємося в частині введення тих чи інших обмежень. Поки немає ніяких підстав для введення обмежень в Києві, а тим більш жорсткого карантину", - підсумував представник КМДА.

Нагадаємо, у Росії вже зафіксовані поодинокі випадки зараження бразильським штамом коронавірусу "Гамма". Він також дуже небезпечний через високий ступінь заразності, як і "Дельта". Тим часом, в країні стверджують, що домінуючим залишається все-таки індійський варіант коронавірусної інфекції.

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