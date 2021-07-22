У КМДА прокоментували ситуацію з хворими штамом коронавірусу "Дельта"

Стан пацієнтів Олександрівської лікарні столиці середнього та тяжкого ступеня тяжкості.
У четвер, 22 липня, з'явилася інформація про випадки зараження індійським штамом коронавірусу в Києві. Як повідомлялося, у шести пацієнтів Олександрівської лікарні столиці підтвердилося інфікування штамом "Дельта".
Ситуацію прокоментували в КМДА і більш детально розповіли про хворих.
Як пише "Сьогодні", за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, хворим "Дельтою" від 21 до 73 років. Частина з них приїхали з Росії. На даний момент їх стан середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Клінічна картина характеризується високою температурою і дихальною недостатністю, однак при цьому не відрізняється від звичайних хворих з коронавірусом.
Фахівці встановлюють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти для подальшого спостереження за їх станом.
"На сьогоднішній день кордони відкриті, в тому числі в Туреччину і Європу. У розпалі сезон відпусток. Всі їздять на відпочинок. Люди перетинаються в різних аеропортах, літаках, готелях на курорті. А коли вони повертаються додому, є велика ймовірність в тому, що цей штам буде потрапляти в Україну", - зазначив чиновник.
Також він запевнив, що місць у лікарнях буде достатньо у будь-якому випадку. Тільки в Києві до прийому хворих штамом "Дельта" готові 23 медустанови і понад 5,6 тисячі ліжок.
Крім цього, Поворозник підкреслив, що єдиний спосіб зупинити коронавірус - це колективний імунітет, який можна отримати, тільки шляхом вакцинації.
"Поки про обмеження ми взагалі не говоримо. Є чіткі норми, яких ми дотримуємося. Наприклад, Постанова Кабміну, якою ми користуємося в частині введення тих чи інших обмежень. Поки немає ніяких підстав для введення обмежень в Києві, а тим більш жорсткого карантину", - підсумував представник КМДА.
Нагадаємо, у Росії вже зафіксовані поодинокі випадки зараження бразильським штамом коронавірусу "Гамма". Він також дуже небезпечний через високий ступінь заразності, як і "Дельта". Тим часом, в країні стверджують, що домінуючим залишається все-таки індійський варіант коронавірусної інфекції.
Коронавірус в Україні-про що раніше писав головред:
- В Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.
- Провідний інфекціоніст МОЗ, Заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам " Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.
- З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток"Дія".
- У МОЗ відзвітували, що станом на ранок 22 липня з початку прищепної кампанії були вакциновані 2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.