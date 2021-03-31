У КМДА розповіли, хто може отримати спецперепустки на транспорт

Хто отримає спецпропуску в транспорті Києва / УНІАН

З понеділка, 5 квітня, в Києві вводять режим спецпропусків для проїзду в громадському транспорті та метро - такі перепустки отримають працівники критичної інфраструктури столиці, заявив в інтрев'ю РБК-Україна заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Ми вирішили, що громадський транспорт - це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецпропуску", - заявив він.

За словами Поворозника, спецпропуску отримають працівники критичної інфраструктури Києва.

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"Ці спецпропуску можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Йдеться про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, Продовольчі магазини", - повідомив він.

Перший заступник голови КМДА заявив, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецпропусків для транспорту.

"Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих перепусток. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецпропуску", - додав він.

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