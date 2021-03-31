У КМДА розповіли, хто може отримати спецперепустки на транспорт

Перший заступник голови КМДА заявив, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецпропусків для транспорту.
З понеділка, 5 квітня, в Києві вводять режим спецпропусків для проїзду в громадському транспорті та метро - такі перепустки отримають працівники критичної інфраструктури столиці, заявив в інтрев'ю РБК-Україна заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
"Ми вирішили, що громадський транспорт - це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецпропуску", - заявив він.
За словами Поворозника, спецпропуску отримають працівники критичної інфраструктури Києва.
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"Ці спецпропуску можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Йдеться про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, Продовольчі магазини", - повідомив він.
Перший заступник голови КМДА заявив, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецпропусків для транспорту.
"Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих перепусток. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецпропуску", - додав він.
Карантин у Києві-про що раніше повідомляв Главред:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посиленні карантину в Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус в місті. Карантин повинен тривати до 9 квітня.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.