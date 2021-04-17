У Києві голова одного з районів помер від коронавірусу

Чиновник три тижні боровся з хворобою в лікарні та помер через ускладнення коронавірусу.
Увечері в п'ятницю, 16 квітня, від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов, який три тижні боровся з хворобою в лікарні.
Про смерть Смирнова повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що чиновник помер через ускладнення коронавірусної хвороби.
"Сумна новина. Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов", - написав Кличко.
Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації впродовж семи років, останні три роки очолював її.
"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам'ятатимуть його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою посмішкою. Він таким і був", - написав мер міста.
Віктору Смирнову було 55 років. Він родом з Дніпра. У нього було кілька вищих освіт - лікар, менеджер бізнесу, магістр державного управління. Трудову діяльність розпочав в управлінні протокольних та масових заходів Дніпропетровської облдержадміністрації. Потім працював у Києві в Кабінеті міністрів - заступником керівника протоколу прем'єр-міністра, помічником міністра оборони, помічником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
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