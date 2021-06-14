У Києві змінили графік масової вакцинації від COVID-19: назвали нові дати

У Києві скасували масову вакцинацію на вихідних / УНІАН

У Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) у Києві цими вихідними, 12 і 13 червня, скасували масову вакцинацію від коронавірусу. Вона відбудеться 17-18 червня, йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram.

"Вакцинація в Києві на цьому тижні відбуватимететься 17 і 18 червня - в четвер і п'ятницю в МВЦ. Попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра вранці, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на зараз на сайті недоступний запис на вакцинацію.

Також повідомляється, що з людьми, які записалися на вихідні 19-20 червня, вже контактує колл-центр, а також заздалегідь зарезервовані дати і місця для вакцинації.

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Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу Київ, столичних медиків вирішили відпустити на довгі вихідні з 19 по 21 червня.

Нагадаємо, в суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID - 19 з 09: 00 до 17: 00. Очікується, що в день в Одесі будуть робити щеплення від 250 до 300 осіб.