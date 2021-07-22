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У Києві почали вакцинацію препаратом Moderna: хто може отримати щеплення

22 липня 2021, 10:28
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З 22 липня всі бажаючі зможуть зробити щеплення від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech і Spikevax Moderna в МВЦ на проспекті Броварському в столиці.

Moderna
До Києва доставили американську вакцину від коронавірусу Moderna / Reuters

З четверга, 22 липня, всі бажаючі жителі столиці можуть зробити щеплення від коронавірусу вакциною Spikevax американської компанії Moderna в центрі вакцинації проти COVID-19 в МВЦ на проспекті Броварському, 15.

Для того, щоби зробити щеплення, необхідно зареєструватися на імунізацію через сервіс helsi.me, повідомили в пресслужбі КМДА.

Також кияни зможуть вакцинуватися препаратом CoronaVac китайської біофармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

"З 22 липня всі бажаючі зможуть зробити щеплення від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech і Spikevax Moderna. Така можливість буде доступна для жителів столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me і прийдуть на щеплення в Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15)",- йдеться у повідомленні.

Крім цього, 23 липня на вакцинацію можна записатися в будь-яку точку щеплення на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

  • 18 липня стало відомо, що Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.
  • З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".
  • У МОЗ відзвітували, що станом на ранок 22 липня з початку прищепної кампанії було вакциновано 2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.
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