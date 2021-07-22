У Києві почали вакцинацію препаратом Moderna: хто може отримати щеплення

До Києва доставили американську вакцину від коронавірусу Moderna / Reuters

З четверга, 22 липня, всі бажаючі жителі столиці можуть зробити щеплення від коронавірусу вакциною Spikevax американської компанії Moderna в центрі вакцинації проти COVID-19 в МВЦ на проспекті Броварському, 15.

Для того, щоби зробити щеплення, необхідно зареєструватися на імунізацію через сервіс helsi.me, повідомили в пресслужбі КМДА.

Також кияни зможуть вакцинуватися препаратом CoronaVac китайської біофармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

"З 22 липня всі бажаючі зможуть зробити щеплення від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech і Spikevax Moderna. Така можливість буде доступна для жителів столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me і прийдуть на щеплення в Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15)",- йдеться у повідомленні.

Крім цього, 23 липня на вакцинацію можна записатися в будь-яку точку щеплення на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Вакцинація від коронавірусу в Україні