У Києві заявили про забиті на 110% лікарні і ситуацію з COVID-19

Медична система Києва працює на межі можливостей.
У зв'язку зі складною ситуацією через захворюваність на коронавірус у Києві заповненість столичних лікарень становить 110%. Медичні працівники виснажені, кількість нових заражень і летальних випадків досягає граничного рівня. Столиця вже готується приймати пацієнтів з COVID-19 у дитячих лікарнях, протитуберкульозному диспансері та пологових будинках. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ коронавірус Інфо.
"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати в більшості регіонів з початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри виснажені, кількість нових заражень і смертей б'є рекорди", - вказано у повідомленні.читайте такожЛокдаун у Києві продовжать до 10 травня - ЗМІ
У опублікованому відеосюжеті показано, як київський градоначальник Віталій Кличко приїхав до однієї з лікарень, де поговорив з лікарями і пацієнтами. За словами лікарів, заповненість лікарень становить 110%. Медична система Києва працює з надривом.
Коронавірус у Києві
- За даними на четвер, 8 квітня, за останні 24 години у Києві виявлено 1 886 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загинули 48 людей. Одужали 717 людей. З початку епідемії COVID-19 у столиці встановлено 172 403 прецеденти захворювання на коронавірус.
- Через погіршення епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У місті було прийнято рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами лікарки-імунологині Алли Волохи, посилений карантин у Києві, швидше за все, триватиме ще декілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.