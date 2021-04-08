У Києві заявили про забиті на 110% лікарні і ситуацію з COVID-19

Лікарі заявили про складну ситуацію з COVID-19 у Києві / Скріншот Teelgram-канал Коронавірус.інфо

У зв'язку зі складною ситуацією через захворюваність на коронавірус у Києві заповненість столичних лікарень становить 110%. Медичні працівники виснажені, кількість нових заражень і летальних випадків досягає граничного рівня. Столиця вже готується приймати пацієнтів з COVID-19 у дитячих лікарнях, протитуберкульозному диспансері та пологових будинках. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ коронавірус Інфо.

"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати в більшості регіонів з початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри виснажені, кількість нових заражень і смертей б'є рекорди", - вказано у повідомленні.читайте такожЛокдаун у Києві продовжать до 10 травня - ЗМІ

У опублікованому відеосюжеті показано, як київський градоначальник Віталій Кличко приїхав до однієї з лікарень, де поговорив з лікарями і пацієнтами. За словами лікарів, заповненість лікарень становить 110%. Медична система Києва працює з надривом.

Коронавірус у Києві